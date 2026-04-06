JD Vance merge, marți, la Budapesta să îl susțină pe Viktor Orban înaintea alegerilor cruciale din Ungaria

Publicat la 15:57 06 Apr 2026 Modificat la 15:57 06 Apr 2026

JD Vance merge, marți, la Budapesta să îl susțină pe Viktor Orban înaintea alegerilor cruciale din Ungaria. Foto: Profimedia Images

Vicepreşedintele Statelor Unite, JD Vance, urmează să se întâlnească marţi, la Budapesta, cu prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, într-un gest de susţinere a liderului ultranaţionalist cu câteva zile înaintea alegerilor parlamentare de duminică, scrie EFE, preluată de Agerpres.

Potrivit portalului Index.hu, apropiat guvernului de la Budapesta, se aşteaptă ca cei doi politicieni să apară în faţa presei marţi în jurul prânzului şi să participe după-amiază împreună la un miting politic al partidului conservator de guvernământ Fidesz al premierului Orban.

Confirmând săptămâna trecută vizita lui Vance în Ungaria în perioada 7 - 8 aprilie, Casa Albă a indicat că vicepreşedintele american va susţine un discurs despre "alianţa importantă dintre SUA şi Ungaria".

Viktor Orban, aflat la putere din 2010, este un aliat apropiat al preşedintelui american Donald Trump, cu care întreţine o relaţie strânsă.

"Este un lider cu adevărat puternic şi influent", a scris preşedintele Trump despre premierul Orban într-o postare pe platforma X, în timp ce, cu alte ocazii, şi-a exprimat sprijinul faţă de liderul ungar.

Vance merge la Budapesta să îl susţină pe premierul Orban într-un moment crucial deoarece este pentru prima dată când liderul ungar se confruntă cu riscul de a pierde puterea după 16 ani consecutivi de guvernare cu majorităţi absolute.

La mai puţin de o săptămână de alegeri, principalul său rival, liderul conservator Peter Magyar, conduce în sondajele privind intenţia de vot cu un avantaj clar.

Vizita la Budapesta a vicepreşedintelui SUA are loc la aproximativ două luni după cea a secretarului de stat Marco Rubio, în timpul căreia a fost semnat un acord de cooperare în domeniul energiei nucleare civile.

Cel mai recent, Orban şi Trump s-au întâlnit în noiembrie 2025, la Casa Albă.

"Cer respectuos vicepreşedintelui american ca în discursul său să clarifice că nu cer soldaţi din Ungaria şi că Ungaria nu va juca niciun rol în războiul din Iran", a declarat liderul opoziţiei, Peter Magyar, pentru portalul 444.hu.

Conform celui mai recent sondaj, realizat de "Centrul de Cercetări 21", partidul Tisza al lui Magyar se bucură de sprijinul a 56% dintre alegători, faţă de 37% care şi-au exprimat susţinerea pentru Fidesz.