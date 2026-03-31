Revolta liderilor UE, după ce s-a aflat ce vorbea Szijjiarto cu Lavrov: „Sinistru. Un membru NATO ne subminează securitatea”

Premierul polonz Donald Tusk și prim-ministrul irlandez Michael Martin au criticat, marți, în termeni duri Ungaria, după dezvăluirile privind relațiile ministrului de externe maghiar Péter Szijjártó cu Rusia, numind conversațiile acestuia cu omologul său de la Moscova „repulsive” și „sinistre”, scrie The Guardian.

Într-un comentariu neobișnuit de dur, Tusk a spus: „Ceea ce am auzit și ceea ce bănuiam deja este doar o confirmare a dependenței politice profund tulburătoare a guvernului lui Viktor Orbán și a ministrului său de externe, domnul Szijjártó, direct față de autoritățile de la Moscova.”

„A trecut mult timp, dacă a trecut vreodată, de când n-am mai auzit ceva atât de descurajant. Ceea ce au dezvăluit aceste înregistrări este mai mult decât simpla dependență politică a guvernului de la Budapesta față de Moscova; a expus cât de inacceptabilă și bizară este cu adevărat această relație.

Un ministru de externe al unei națiuni europene – membru al Uniunii Europene – care raportează ministrului de externe rus cu privire la îndeplinirea unei sarcini și îi cere răbdare pentru că știe că mai are multe sarcini de îndeplinit? Cu greu ți-ai putea imagina ceva mai respingător. Este absolut descalificant.

Polonia iubește Ungaria, iar polonezii iubesc poporul maghiar; prietenia noastră a dăinuit de decenii și secole. De aceea este atât de important pentru mine ca toată lumea din Ungaria să audă acest lucru: nimic nu s-a schimbat la noi. Suntem bucuroși să facem parte din comunitatea europeană alături de poporul maghiar.

Tragedia este că guvernul lui Viktor Orbán – cu siguranță Orbán însuși și ministrul Szijjártó – a părăsit efectiv Uniunea Europeană cu mult timp în urmă”, a declarat premierul polonez.

La rândul său, premierul irlandez a catalogat discuția drept „sinistră”.

„Aceasta confirmă ceea ce mulți bănuiau, și anume că guvernul ungar a făcut de ceva vreme o treabă pentru Rusia în cadrul Uniunii Europene. Tonul respectuos din conversație a fost alarmant și este într-adevăr o situație foarte gravă faptul că în Uniunea Europeană ai acest tip de comportament și este foarte revelator pentru relația dintre guvernul maghiar și guvernul rus. ... Este inacceptabil”, a spus Martin.

Anterior, și președintele ceh, Petr Pavel, a îndeamnat guvernul să „reevalueze” relațiile cu Ungaria în urma dezvăluirilor privind legăturile cu Rusia.

„Consider absolut inacceptabil ca un stat membru al UE și NATO să eludeze regulile în acest fel și să împărtășească informații sensibile, dacă nu chiar clasificate, cu adversarul nostru. Ar trebui cu siguranță să ne reevaluăm relația cu Ungaria pe baza acestui fapt, în special în ceea ce privește ceea ce împărtășim și nu cu ei, pentru că, bineînțeles, este pur și simplu greșit ca un membru NATO să ne submineze securitatea în acest fel”, a transmis Pavel.

Înregistrări audio cu o discuție dintre Serghei Lavrov și Péter Szijjártó scot la iveală detalii despre modul în care cei doi miniștri de externe comunicau. Aceste informații au apărut în contextul unui scandal mai amplu, în care oficiali maghiari sunt suspectați că ar fi transmis informații către Moscova, despre discuțiile desfășurate la nivelul liderilor UE.