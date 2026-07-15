Ministrul de externe al lui Viktor Orban a demisionat din parlament. Péter Szijjártó s-a angajat la o companie chinezească de mașini

Péter Szijjártó și Viktor Orban FOTO; Profimedia Images

Péter Szijjártó, fost ministrul de externe în Ungaria în guvernul Orban, a demisionat din parlament pentru că a primit o ofertă „extrem de onorantă” de la un producător auto chinez.

„Am depus demisia din mandatul meu de deputat. Motivul este că am primit o ofertă extrem de onorantă din partea uneia dintre cele mai importante companii ale economiei mondiale pentru ocuparea unei funcții internaționale”, a scris Péter Szijjártó pe Facebook, potrivit publicației Telex.

Fostul ministru de externe își va continua activitatea la compania BYD, în calitate de director responsabil pentru relațiile externe și dezvoltarea noilor linii de afaceri.

Péter Szijjártó a intrat în Parlamentul Ungariei în 2002. Din 2010 a fost purtătorul de cuvânt personal al prim-ministrului Viktor Orbán, din 2012 a ocupat funcția de secretar de stat responsabil pentru afacerile externe și comerțul exterior, iar între 2014 și 2026 a fost ministru al afacerilor externe și comerțului exterior. La alegerile din 2026 nu a candidat într-o circumscripție uninominală, ci a obținut un mandat de pe lista națională a partidului. Cu toate acestea, fostul ministru de externe a participat foarte rar la lucrările Parlamentului, devenind, în actuala legislatură, al doilea cel mai absent deputat.

Și în perioada în care a fost ministru, Péter Szijjártó a fost un susținător fervent al automobilelor electrice chinezești. Atunci când Uniunea Europeană intenționa să introducă taxe vamale împotriva acestora, el declara:

„Ungaria este un exemplu clar al beneficiilor economice semnificative pe care le poate aduce o cooperare civilizată între Est și Vest. Consider că, dacă Uniunea Europeană dorește să își îmbunătățească competitivitatea, aflată într-un declin dramatic, acest lucru nu este posibil dacă privește China ca pe un rival și, în loc să construiască o cooperare chino-europeană, creează o confruntare între Europa și China”.

Dacă relațiile lui Péter Szijjártó cu China erau foarte bune, cele cu Rusia erau și mai strânse. Din februarie 2022, Szijjártó a efectuat cel puțin 14 vizite oficiale la Moscova, cea mai recentă având loc în martie 2026, când s-a întâlnit personal cu președintele rus Vladimir Putin și cu ministrul de externe Serghei Lavrov. În 2021, Lavrov i-a înmânat la Moscova Ordinul Prieteniei, cea mai înaltă distincție rusă care poate fi acordată unui cetățean străin.

În martie 2025, publicația Politico, citând cinci diplomați și oficiali ai Uniunii Europene, a relatat că factorii de decizie europeni exclud în mare măsură Ungaria din negocierile sensibile, de teama că partea ungară ar putea transmite informații Rusiei. Ulterior, au fost făcute publice conținuturile mai multor înregistrări audio ale convorbirilor dintre Szijjártó și Lavrov. Din acestea reieșea, printre altele, că ministrul ungar ar fi acționat în interesul Kremlinului în cadrul reuniunilor și negocierilor Uniunii Europene și că a depus eforturi pentru eliminarea unor persoane și organizații ruse aflate sub sancțiuni de pe lista de sancțiuni a UE.

După alegerile din acest an s-a aflat că, în calitate de ministru de externe, Péter Szijjártó a efectuat în 2025 zboruri oficiale în valoare de peste două miliarde de forinți. Potrivit unui raport al ministerului, anul trecut au fost închiriate de 19 ori avioane private pentru deplasările sale oficiale.

La zece zile după căderea guvernului Orbán, Telex l-a intervievat în direct pe fostul ministru de externe. În cadrul interviului de trei ore s-a discutat despre relațiile sale cu Rusia, deteriorarea relațiilor cu Uniunea Europeană, retorica privind războiul, recuperarea averilor și viitorul partidului Fidesz.

Szijjártó a declarat atunci că, în opinia sa, viitorul Fidesz nu poate fi imaginat fără Viktor Orbán și că nu ar considera benefic ca acesta să demisioneze din fruntea partidului. A spus că îi este recunoscător lui Dumnezeu că Orbán nu l-a desemnat niciodată drept un posibil viitor prim-ministru, pentru că nu a avut niciodată astfel de ambiții și nici nu se vede conducând Fidesz. Totodată, a afirmat că partidul trebuie să se schimbe, însă consideră că acest lucru nu este posibil fără politicienii care se află în prezent în prima linie.