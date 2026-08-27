Un subaltern al lui Infantino ar putea fi noul şef FIFA. Cine este Victor Montagliani, preferat de UEFA şi critic cu actuala conducere

Președintele FIFA, Gianni Infantino. Foto: Getty Images

Uniunea Europeană de Fotbal (UEFA) depune eforturi pentru a găsi un candidat alternativ la Gianni Infantino pentru preşedinţia FIFA la alegerile de anul viitor, având ca obiectiv iniţial ajungerea la un consens cu celelalte confederaţii asupra unei personalităţi din afara Europei, notează Agerpres.

Reunite la Monte Carlo pentru tragerile la sorţi ale ediţiilor 2026-2027 din Champions League, Europa League şi Conference League, precum şi pentru a decide, joi, ridicarea boicotului asupra competiţiilor FIFA, federaţiile europene optează pentru evitarea unei confruntări directe între FIFA şi UEFA în cadrul alegerilor.

Aceştia din urmă ar privi cu ochi buni o eventuală candidatură a actualului preşedinte al CONCACAF, canadianul Victor Montagliani, fost fotbalist care ocupă această funcţie din 2016 şi este totodată vicepreşedinte al FIFA, care s-a arătat extrem de critic la adresa lui Infantino şi a propunerii acestuia de a privatiza o parte din exploatarea comercială a unor competiţii precum Cupa Mondială.

Recent, Montagliani i-a scris lui Infantino, deşi fără succes, cerându-i să nu participe la un turneu pentru tineret (categoria sub 14 ani) din Republica Dominicană, pentru a evita ca scandalul de guvernanţă de la FIFA să umbrească un eveniment pe care îl considera esenţial pentru dezvoltarea fotbalului juvenil.

Cine sunt criticii lui Infantino

CONCACAF, alături de UEFA şi Confederaţia asiatică de fotbal (AFC), se numără printre cei mai vehemenţi critici, deşi au apărut fisuri în aceste rânduri. În cadrul CONCACAF, Federaţia Mexicană, co-organizatoare a ultimei ediţii a Cupei Mondiale, alături de Statele Unite şi Canada, a susţinut conducerea oficialului elveţian. În acelaşi timp, în cadrul AFC, Qatarul şi Mongolia s-au separat de restul Asiei, care se opune iniţiativei.

În schimb, Confederaţia sud-americană de fotbal (CONMEBOL) şi Confederaţia africană de fotbal (CAF) şi-au exprimat sprijinul pentru Infantino, în timp ce Oceania a salutat decizia acestuia de a retrage propunerea, care declanşase criza, de a vinde investitorilor privaţi o participaţie de 20% din drepturile comerciale ale Cupei Mondiale. Acel plan a fost, între timp, abandonat.

Şi diverse asociaţii naţionale au luat poziţie împotriva lui Infantino, iar UEFA se aşteaptă ca şi altele să le urmeze exemplul în zilele următoare. Italia a făcut acest lucru recent, alăturându-se unor ţări precum Anglia, Scoţia, Danemarca şi Noua Zeelandă. Această poziţie este susţinută şi de asociaţiile europene ale suporterilor.

Termenul-limită pentru depunerea candidaturilor la alegerile pentru preşedinţia FIFA, care vor avea loc în cadrul Congresului FIFA de la Rabat, este 19 noiembrie. În urmă cu două zile, preşedintele UEFA, Aleksander Čeferin, a confirmat că nu va candida împotriva lui Infantino.

Actualul mandat al lui Infantino este al doilea, întrucât a fost ales iniţial pentru a-l finaliza pe cel început de Blatter în iunie 2015. Prin urmare, va fi eligibil să candideze pentru încă un mandat, care s-ar întinde până în 2031, având în vedere că regulamentele FIFA stabilite la preluarea funcţiei de către acesta limitează mandatele prezidenţiale la 12 ani.