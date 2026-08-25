Demisia lui Gianni Infantino, cerută chiar din interiorul FIFA. "Este nevoie de o schimbare. S-a ajuns prea departe"

Președintele FIFA, Gianni Infantino. Foto: Getty Images

Mai mulţi foşti jucători internaţionali, în frunte cu fostul fundaş francez Mikael Silvestre, au cerut luni o "schimbare" la conducerea FIFA, organizaţie aflată într-o criză profundă de la eşecul planului de a deschide Cupa Mondială către investitori privaţi, notează Agerpres. Silvestre face parte dintr-un grup FIFA format din foşti jucători ce luptă împotriva rasismului.

"Este nevoie de o schimbare. Exercitarea puterii a afectat capacitatea actualei conduceri de a distinge între interesele personale şi binele suprem al fotbalului", au declarat Mikael Silvestre, Emmanuel Petit şi Olivier Dacourt pe reţelele de socializare, fără a-l nominaliza explicit pe preşedintele FIFA, Gianni Infantino.

Redactată în trei limbi la iniţiativa lui Mikael Silvestre, care face parte dintr-un grup FIFA format din foşti jucători ce luptă împotriva rasismului, declaraţia urmează să fie distribuită pe scară mai largă în orele următoare, a declarat fostul fundaş al echipei Manchester United. Aceasta a fost deja distribuită de englezoaica Lucy Bronze, dublă campioană europeană en-titre.

"Împărtăşim exact aceleaşi îngrijorări ca milioane de fani din întreaga lume. La fel ca ei, am văzut sportul pe care îl iubim îndepărtându-se de valorile sale fundamentale sub actuala conducere a FIFA", continuă foştii jucători.

Infantino a vrut să vândă acţiuni ale Cupei Mondiale

Aceştia nu fac referire directă la negocierile secrete purtate de Gianni Infantino pentru a direcţiona veniturile din Cupa Mondială către o entitate comercială deschisă investitorilor privaţi, un proiect abandonat în această vară, sub presiunea confederaţiilor din Europa, America de Nord şi Asia.

Aceştia deplâng însă faptul că, "prea multă vreme, deciziile majore au fost luate fără a-i consulta sau a ţine cont de jucători şi fără a lua în considerare suporterii care menţin acest sport în viaţă".

"Evenimentele recente fac imposibilă tăcerea. S-a ajuns prea departe", insistă ei, îndemnând "toate părţile implicate să acţioneze".

În plan politic, ei consideră necesar să li se "ofere jucătorilor şi suporterilor un cuvânt real şi direct de spus în guvernarea fotbalului", o poziţie care reia ideile unei petiţii lansate săptămâna trecută de o coaliţie a organizaţiilor de suporteri, prin care se cerea o "reformă fundamentală" a FIFA.

În ciuda apelurilor la demisie, Gianni Infantino rămâne ferm hotărât să candideze pentru un nou mandat pe 18 martie 2027, la Rabat. Totuşi, deşi în urmă cu doar două luni îşi asigurase sprijinul a peste 200 de federaţii, numărul celor care îşi retrag susţinerea este în creştere. Luni, federaţia din Gibraltar s-a alăturat celor din Anglia, Irlanda, Ţara Galilor, Suedia, Israel şi Noua Zeelandă în acest demers.