Donald Trump a primit Premiul FIFA pentru Pace, la tragerea la sorţi pentru Cupa Mondială 2026

Preşedintele SUA, Donald Trump. Foto: Getty Images

Donald Trump a primit, vineri, Premiul FIFA pentru Pace. Potrivit oficialilor, premiul va fi acordat anual "persoanelor care au întreprins acțiuni excepționale și extraordinare în favoarea păcii". Republicanul şi-a primit premiul la ultima tragere la sorţi pentru Cupa Mondială 2026.

"Aceasta este medalia pe care o puteți purta oriunde doriți. Meritați cu siguranță primul Premiu FIFA pentru Pace. Puteți conta întotdeauna pe sprijinul meu pentru a face lumea să prospere", a spus preşedintele FIFA, Gianni Infantino.

"Este cu adevărat una dintre cele mai mari onoruri din viața mea. Am salvat milioane de vieți – în Congo, de exemplu, au murit 10 milioane de oameni, iar numărul victimelor se apropia rapid de 10 milioane. De asemenea, în India și Pakistan, am oprit războaiele chiar înainte ca acestea să înceapă.

Gianni a făcut o treabă incredibilă, ai stabilit un nou record în vânzarea biletelor. Este un frumos omagiu adus ție și jocului de fotbal, sau cum îi spunem noi, soccer. Este peste cifrele pe care le credeam posibile", a spus şi Trump.

Fostul căpitan al echipei naţionale a Angliei, Rio Ferdinand, a fost desemnat de FIFA să conducă tragerea la sorţi pentru Cupa Mondială din 2026. El va fi asistat de fosta fotbalistă americană Samantha Johnson.