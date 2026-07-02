Comisia Europeană pregăteşte restricţii pentru accesul copiilor la reţelele sociale. Noile măsuri ar putea fi anunţate pe 16 septembrie

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Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, este aşteptată să prezinte la Strasbourg, în discursul său privind Starea Uniunii Europene pe 16 septembrie, o serie de propuneri pentru interzicerea accesului copiilor la social media, au declarat joi pentru Euractiv mai mulţi diplomaţi europeni.

Măsura ar marca cel mai clar angajament politic al Bruxellesului de a introduce restricţii de vârstă pe social media în întregul bloc comunitar, după luni întregi de presiuni din partea unor ţări membre, precum Franţa, Spania, Germania, Danemarca şi Grecia, pentru o mai bună protecţie online a copiilor.

Reprezentantul unui stat membru a declarat că executivul UE a informat deja guvernele ţărilor membre să se aştepte la un anunţ în septembrie, ceea ce întăreşte ideea că Ursula von der Leyen va folosi discursul său anual de politică pentru a-şi prezenta iniţiativa.

N-au stabilit vârsta minimă pentru accesul la reţele

Deocamdată nu este clar care va fi vârsta minimă propusă de Comisia Europeană pentru utilizarea social media sau în ce mod vor acţiona restricţiile în practică.

Un oficial UE familiar cu acest dosar a afirmat că o echipă de experţi ar urma să-şi prezinte recomandările în această privinţă. Acest raport va fi prezentat pe 13 iulie, dată până la care ''nu pot fi prezise orientările politice şi următoarele etape'', potrivit oficialului citat.

Protecţia online a copiilor a devenit una dintre priorităţile celui de-al doilea mandat al preşedintei Comisiei Europene.

Irlanda, care deţine până la finalul anului preşedinţia prin rotaţie a Consiliului UE, a făcut din siguranţa online a copiilor una dintre priorităţile sale şi pledează pentru o abordare la nivel european privind verificarea vârstei utilizatorilor.

Ţări din afara UE au mers deja şi mai departe. Australia a adoptat o lege privind siguranţa online, prima lege din lume ce solicită platformelor de social media să împiedice crearea de conturi de către persoanele cu vârste sub 16 ani. Legea a intrat în vigoare în decembrie anul trecut.

Ursula von der Leyen a menţionat de mai multe ori această lege ca model pentru protecţia online a copiilor în UE.

Luna trecută, guvernul britanic şi-a anunţat intenţia de a introduce o interdicţie de tipul celei din Australia pentru persoanele sub 16 ani la folosirea principalelor platforme de social media în Regatul Unit, măsurile fiind aşteptate să intre în vigoare în primăvara lui 2027 şi să fie complementare legii privind siguranţa online, deja în vigoare.

Christel Schaldemose, vicepreşedintă a Parlamentului European, i-a cerut şefei Comisiei Europene să acţioneze mai rapid. 'Ea nu se mişcă repede şi asta este o problemă. Discutăm despre acest subiect deja de mult timp'', a spus Schaldemose.

Ea a dat exemplul Danemarcei, ce încearcă să solicite consimţământul părinţilor pentru accesul pe social media al tinerilor sub 15 ani, ca o dovadă a faptului că ţările UE iau propriile măsuri privind siguranţa online a copiilor, indiferent de poziţia Bruxellesului.