„Oră de stingere”. Adolescenții din Marea Britanie nu vor mai putea accesa rețelele sociale după miezul nopții

4 minute de citit Publicat la 10:46 15 Iul 2026 Modificat la 10:46 15 Iul 2026

Guvernul vrea, de asemenea, ca anumite funcții care „dau dependență”, precum auto-play sau derularea conținutului la nesfârșit (infinite-play), să fie dezactivate. Foto: Getty Images

Adolescenții din Marea Britanie nu vor mai putea accesa rețelele sociale între miezul nopții și șase dimineața. „Ora de stingere” a fost anunțată de secretarul de stat pentru tehnologie Liz Kendall. Proiectul de lege urmează să fie depus în Parlament în această toamnă ca să intre în vigoare din primăvara anului viitor. Totuși, există metode prin care această restricție poate fi ocolită, relatează BBC.

Aplicații precum Instagram, TikTok sau Youtube se vor opri și nu vor mai putea fi accesate de adolescenții de 16 și 17 ani între orele 00.00 - 06.00. Însă, acest lucru este valabil doar pentru cei care au vârsta reală trecută în setările conturilor.

Guvernul vrea, de asemenea, ca anumite funcții care „dau dependență”, precum auto-play sau derularea conținutului la nesfârșit (infinite-play), să fie dezactivate.

Împreună, aceste măsuri vor îmbunătăți capacitatea de concentrare a adolescenților, calitatea somnului și viața de familie, potrivit Executivului.

„Restricții pe care le pot dezactiva cu un simplu clic”

Planul nu este însă apreciat de toată lumea. Criticii au spus că Guvernul a ratat o oportunitate de a îmbunătăți siguranța copiilor pe internet.

Noua măsură vine după cea din iunie, când Guvernul britanic a anunțat interzicerea accesului la rețelele sociale pentru copiii sub 16 ani.

„Aceste măsuri vor fi esențiale pentru a-i ajuta pe tineri să doarmă cât au nevoie, să se concentreze la școală și la facultate și să petreacă mai mult timp de calitate cu familia și prietenii.

Toate acestea sunt fundamentale pentru construirea unei vieți de adult fericite, sănătoase și împlinite.

Vrem ca tinerii să se bucure de beneficiile tehnologiei, dar trebuie să primească și instrumentele necesare pentru ca mediul online să fie un loc în care să se poată dezvolta”, a declarat secretarul de stat pentru tehnologie, Liz Kendall.

Însă, Laura Trott, ministrul din umbră al Educației din partea Partidului Conservator, a catalogat planurile drept „un talmeș-balmeș”.

„Ori cred că tinerii de 16 și 17 ani ar trebui să fie pe rețelele sociale, ori nu. Dar niște restricții pe care le pot dezactiva cu un simplu clic nu vor avea niciun efect”, a spus ea.

Guvernul a anunțat că vor fi luate și alte măsuri care vor viza chatboturile bazate pe inteligență artificială. De exemplu, furnizorii vor fi obligați să introducă pauze regulate pentru utilizatorii sub 18 ani.

Noul pachet de măsuri va fi depus în Parlament până la finalul anului 2026 cu scopul de a fi adoptat la timp ca să intre în vigoare în primăvara anului viitor, odată cu interzicerea accesului la rețele sociale pentru copiii sub 16 ani.

Însă unele organizații pentru protecția copiilor și experți și-au exprimat îndoielile cu privire la eficiența unei restricții nocturne pentru adolescenții mai mari.

„Deși salutăm aceste măsuri pentru adolescenții mai mari, această ultimă inițiativă reprezintă încă un set de măsuri fragmentare, nu planul cuprinzător pentru siguranța copiilor de care este nevoie”, a declarat Andy Burrows, directorul executiv al Fundației Molly Rose.

Profesoara Sonia Livingstone, specialistă în drepturile digitale ale copiilor la London School of Economics, a avertizat că o astfel de restricție ar putea afecta tocmai copiii vulnerabili sau aflați în situații de risc, limitându-le accesul la rețelele sociale exact atunci când ar avea cea mai mare nevoie de sprijin.

„Dacă este vorba despre o interdicție pentru companii de a trimite notificări push care să trezească oamenii în timpul nopții, atunci sunt complet de acord.

Dar dacă este o restricție care împiedică un copil aflat în nevoie să contacteze persoane sau servicii de încredere pentru ajutor ori sprijin emoțional în toiul nopții, atunci cred că poate fi destul de dăunătoare”, a declarat Livingstone pentru BBC.

Rachel de Souza, comisarul pentru copii al Angliei, a declarat: „Trebuie să-i ascultăm pe tineri. Ei nu își doresc o interdicție totală, dar vor să fie protejați de mecanismele care îi țin captivi într-o derulare infinită a conținutului.”

Experiment pe 300 de adolescenți

Guvernul a testat mai multe măsuri posibile, inclusiv oprirea rețelelor sociale pe timpul nopții, în locuințele unor familii din întreaga țară.

În cadrul experimentului, timp de o lună, 300 de adolescenți au fost împărțiți în mai multe grupuri:

unii au avut aplicațiile sociale complet dezactivate;

alții au avut accesul blocat pe timpul nopții, între orele 21:00 și 07:00;

alții au putut accesa rețelele sociale doar o oră pe zi;

un grup de control nu a avut nicio restricție;

Într-un raport publicat marți, guvernul a spus că a concluzionat că interzicerea accesului la rețelele sociale pe timpul nopții a avut cele mai mari beneficii pentru adolescenți. Aceștia au dormit mai bine, au petrecut mai multe seri cu familia, au comunicat mai bine și a fost cea mai puțin împovărătoare opțiune pentru părinți.

„Aceste concluzii confirmă ceea ce părinții ne spun de mult timp: atunci când copiii petrec mai puțin timp pe rețelele sociale, beneficiile sunt reale”, a afirmat Liz Kendall.

Profesorul Pete Etchells, specialist în comunicarea științei la Bath Spa University, a avertizat însă că rezultatele studiului nu ar trebui interpretate exagerat.

„Acesta este un studiu de mici dimensiuni și reprezintă doar o piesă din puzzle-ul care încearcă să explice cum vor gestiona copiii și părinții, în practică, restricțiile privind utilizarea tehnologiei”, a spus el.

Problema VPN-ului

Măsurile anunțate de Guvernul britanic au fost inspirate de cele adoptate de Australia, unde accesul la rețelele sociale pentru copiii sub 16 ani a fost interzis.

Restricțiile australiene, care au intra în vigoare în decembrie, au obligat numeroase rețele sociale să închidă conturile adolescenților și să îi împiedice să deschidă altele noi.

Totuși, măsurile au fost criticate ca fiind ineficiente, deoarece mulți adolescenți au spus că pot și accesează în continuare platformele interzise.

Există îngrijorări că și adolescenții din Marea Britanie vor găsi metode de a ocoli restricția.

Un alt motiv de îngrijorare l-au reprezentat sugestiile guvernului potrivit cărora ar putea fi luate în calcul restricții privind utilizarea rețelelor private virtuale (VPN).

Marți, guvernul, invocând concluziile unui studiu pe care l-a comandat, a declarat că există puține dovezi care să arate că un număr semnificativ de copii folosesc VPN-uri pentru a ocoli verificările de vârstă.