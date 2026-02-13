Mark Zuckerberg i se alătură lui Jeff Bezos în „buncărul miliardarilor” din Miami. Ce proprietăți de lux mai deține

Mark Zuckerberg și soția lui ar fi cumpărat o proprietate pe Indian Creek Island, o insulă artificială din apropiere de Miami, una dintre cele mai exclusiviste zone din SUA FOTO: Profimedia Images/ Getty Images

Mark Zuckerberg își adaugă o nouă proprietate pe lista lui impresionantă de locuințe de lux, prin achiziția unei case pe malul apei, într-unul din cele mai exclusiviste cartiere din America.

CEO-ul Meta și soția lui, Priscilla Chan, ar cumpăra un conac de lux recent finalizat pe Indian Creek Island, o insulă artificială din apropiere de Miami, cu doar 41 de loturi și aproximativ 84 de rezidenți, potrivit The Wall Street Journal. Prețurile locuințelor pe insulă pornesc de la aproximativ 60 de milioane de dolari, iar valoarea de piață pentru o proprietate precum cea a lui Zuckerberg variază între 150 și 200 de milioane de dolari, a declarat pentru Fortune agentul imobiliar Mick Duchon din Miami Beach, specializat în proprietăți de lux pe malul apei.

Chiar și un teren neamenajat poate atinge sume impresionante pe insulă. Recent, un lot liber de dimensiuni similare cu cel al lui Zuckerberg s-a vândut cu 105 milioane de dolari, tranzația fiind definitivată în 2025.

Proprietatea pe care Zuckerberg ar fi cumpărat-o îl plasează în cea mai dorită zonă a insulei oricum râvnite, a spus Duchon. Pe partea vestică a insulei, unde s-ar afla proprietatea lui Zuckerberg, loturile sunt mai mari față de cele din partea estică. În această zonă, unde fondatorul Amazon, miliardarul Jeff Bezos, deține de asemenea două loturi, rezidenții au acces mai bun la apele Biscayne Bay și au priveliști mai ample și apusuri spectaculoase. „Acea parte a insulei este percepută ca fiind cea mai atrăgătoare”, a spus Duchon.

Bezos cumpără proprietăți pe Indian Creek Island din 2023, când a anunțat că părăsește Seattle, Washington, pentru Florida. Fondatorul Amazon a achiziționat mai întâi o casă de 68 de milioane de dolari, care avea să fie la doar câteva case distanță de Zuckerberg.

Spre sfârșitul acelui an, a plătit încă 79 de milioane de dolari pentru o proprietate învecinată, cu intenția de a uni loturile într-un singur complex - o tendință tot mai frecventă printre cumpărătorii foarte bogați, din cauza rarității proprietăților cu deschidere amplă la apă în zonă.

Între timp, Bezos locuiește într-o a treia proprietate în stil mediteranean, tot pe Indian Creek Island, pe partea estică, pe care a cumpărat-o cu 87 de milioane de dolari în 2024. Anul trecut, Bezos a vândut una dintre casele sale din Seattle, cu vedere la Lake Washington, pentru suma record de 63 de milioane de dolari, potrivit Puget Sound Business Journal.

Indian Creek Island funcționează ca o municipalitate independentă, cu propriul guvern și poliție privată care patrulează pe cale aeriană și maritimă. Accesul pe insulă este controlat printr-un singur pod cu acces securizat, ceea ce face ca siguranța și intimitatea să fie definitorii. Cea mai mare parte a interiorului insulei este ocupată de un teren de golf cu 18 găuri și de Indian Creek Country Club, cu un număr limitat de membri, parțial din cauza unui proces dificil de acceptare și a unei taxe de înscriere de 500.000 de dolari.

Rezidenții ultra-bogați ai Indian Creek Island

Prin această achiziție, Mark Zuckerberg se alătură unui grup select.

Nu este clar dacă tranzacția lui Zuckerberg a fost finalizată. Înregistrările imobiliare din comitatul Miami-Dade menționează proprietarul ca fiind un land trust. Una dintre viitoarele vecine ale lui Zuckerberg, Irma Braman, soția miliardarului dealer auto Norman Braman, a declarat pentru WSJ că Zuckerberg ar fi spus că intenționează să se mute pe proprietate până în aprilie.

Zuckerberg este cel mai recent miliardar care a achiziționat o proprietate în Florida, în special în contextul în care în California prinde contur o inițiativă legislativă care ar impune o taxă unică de 5% pentru orice persoană cu o avere de cel puțin 1 miliard de dolari, aplicabilă retroactiv de la 1 ianuarie 2026. Totuși, Zuckerberg continuă să considere California drept domiciliul său principal, investind recent 50 de milioane de dolari prin Meta într-un proiect de revitalizare a centrului orașului Sacramento și în inițiative axate pe inteligență artificială.

Cofondatorul Google, Larry Page, a achiziționat recent un complex de 173 de milioane de dolari în Miami, format din două loturi pe malul apei în zona Coconut Grove.

Indian Creek Island găzduiește, de asemenea, mai multe nume sonore, printre care finanțistul Carl Icahn și fostul sportiv din NFL Tom Brady.

Astfel, Zuckerberg își mai adaugă în portofoliul încă o locuință de lux din SUA.

Ce proprietăți mai deține Mark Zuckerberg

Complexul din Palo Alto

Baza principală a lui Zuckerberg rămâne Palo Alto, California, unde, potrivit The New York Times, deține 11 proprietăți în cartierul Crescent Park. De-a lungul a peste un deceniu, Zuckerberg a investit 110 milioane de dolari în achiziționarea proprietăților învecinate.

Domeniul din Hawaii

Pe insula Kauai, la aproximativ 160 km nord-vest de Honolulu, Zuckerberg deține o proprietate de 300 de milioane de dolari, cunoscută sub numele de Koʻolau Ranch. Anul trecut, el a adăugat discret încă suprafață generoasă la domeniu.

Ranch-ul este una dintre cele mai securizate proprietăți ale lui Zuckerberg. Aproape oricine trece de securitatea complexului, inclusiv constructori și alți lucrători, trebuie să semneze acorduri de confidențialitate, potrivit Wired. Se pare că domeniul include un adăpost subteran cu sursă proprie de energie.

Refugiul de la Lake Tahoe

Zuckerberg și-a creat propriul complex montan în zona Lake Tahoe, prin achiziționarea a două domenii alăturate în Tahoe City, pe malul vestic al lacului. Lake Tahoe, situat în munții Sierra Nevada, la granița dintre Nevada și California, a devenit o destinație populară pentru miliardarii care caută un refugiu. Atât cofondatorul Google Sergey Brin, cât și candidatul prezidențial din 2020 Tom Steyer dețin locuințe acolo.

Zuckerberg a cumpărat proprietățile pentru un total de 59 de milioane de dolari (22 de milioane și, respectiv, 37 de milioane), potrivit mai multor relatări.

Conacul din Washington

În condițiile în care Meta și Zuckerberg au interacționat mai intens cu factorii de decizie din Washington în timpul administrației Donald Trump, CEO-ul ar fi achiziționat un conac de 23 de milioane de dolari în cartierul exclusivist Woodland Normanstone din Washington, D.C., potrivit Politico. Conacul este construit din cărămidă și calcar și este împărțit în trei secțiuni conectate prin pasarele închise cu sticlă.