Sergey Brin devine al treilea cel mai bogat din lume. Îi depășește pe Jeff Bezos și Larry Ellison, după ce Alphabet atinge 4 trilioane

Averea netă a lui Brin a crescut cu 4,9 miliarde de dolari (1,9%), ajungând la 255,6 miliarde de dolari. Foto: Getty Images

Valul dezvoltării inteligenței artificiale schimbă topul miliardarilor mondiali. Sergey Brin, co-fondatorul Google și fostul președinte al Alphabet, i-a depășit pe Larry Ellison de la Oracle și pe Jeff Bezos de la Amazon, devenind a treia cea mai bogată persoană din lume. Averea sa a ajuns 255,6 miliarde de dolari, după ce acțiunile companii Alphabet, care s-a impus ca lider în domeniul inteligenței artificiale în 2025, au atins un prag istoric, relatează Forbes.

Acțiunile Alphabet au crescut cu 1,3%, până la puțin peste 337 de dolari, marți după-amiaza, reducând câștigurile anterioare de până la 2,4% și adăugându-se unei creșteri de 6,6% în ultimele șapte sesiuni de tranzacționare. În același timp, acțiunile Oracle au scăzut cu 1,5%, în timp ce titlurile Amazon au pierdut aproape 2%.

Alphabet atinge un prag istoric

Acțiunile Alphabet au crescut în 2025 cu 65%, cel mai mare avans anual al companiei din 2009, când titlurile au urcat cu aproape 93%.

Astfel, Alphabet a devenit luni a patra companie cu o capitalizare de piață de 4 trilioane de dolari, alăturându-se Nvidia, Microsoft și Apple în atingerea acestui prag, deși ultimele două au coborât ulterior sub acest nivel.

Un impuls pentru acțiunile Alphabet a venit în urma unui nou acord între Apple și Google, în cadrul căruia Apple a anunțat luni că va folosi modelul Gemini al Google ca bază pentru modelele sale de inteligență artificială și pentru următoarea generație a asistentului virtual și chatbotului Siri.

Averea lui Sergey Brin

Creșterea Alphabet s-a văzut imediat în averile co-fondatorilor săi. Astfel, averea netă a lui Brin a crescut cu 4,9 miliarde de dolari (1,9%), ajungând la 255,6 miliarde de dolari, plasându-l în urma lui Larry Page (277 miliarde de dolari) și a lui Elon Musk de la Tesla (725,3 miliarde de dolari), potrivit listei Forbes Real-Time Billionaires.

Bezos ocupă locul al patrulea, cu o avere estimată la 253,2 miliarde de dolari, iar Ellison se află pe locul al cincilea, cu aproximativ 251,3 miliarde de dolari.

Brin, care deține mai puține acțiuni Alphabet din clasa C, a fost mai activ în ultimii ani în vânzarea participațiilor sale la Alphabet și în donarea a milioane de dolari în acțiuni Alphabet și Tesla pentru cercetarea bolii Parkinson.

Alphabet, lider în domeniul AI

Alphabet s-a impus ca lider în domeniul inteligenței artificiale în 2025, înregistrând creșteri chiar și în condițiile în care investitorii și-au exprimat temeri tot mai mari că acțiunile companiilor tech susținute de AI sunt supraevaluate.

Google a lansat Gemini 3, cea mai recentă versiune a modelului său de inteligență artificială, în noiembrie, fiind bine primită, la câteva săptămâni după ce compania a prezentat Ironwood, a șaptea generație a cipurilor sale pentru AI, pe fondul intensificării competiției cu Nvidia.

Analiștii Citi au scris într-o notă la începutul acestei luni că Alphabet se numără printre principalele lor alegeri pentru creștere în 2026, argumentând că 70% dintre clienții Google Cloud folosesc produsele sale de AI și că Google are „cipul, capacitatea de infrastructură și modelul necesar într-un context de cerere în creștere”.

Analistul Cantor Fitzgerald, Deepak Mathivanan, a scris pe 8 ianuarie că Google are „cea mai puternică amprentă” dintre companiile din domeniul AI, susținând că „investițiile făcute timp de un deceniu” împiedică rivalii să recupereze diferența.