De ce „Chat Control 1.0” este cea mai orwelliană lege adoptată până acum de Uniunea Europeană

2 minute de citit Publicat la 10:23 11 Iul 2026 Modificat la 10:35 11 Iul 2026

Chat Control 1.0 este o derogare temporară de la regulile europene ePrivacy, privind confidențialitatea comunicațiilor electronice. Foto: Profimedia Images

O lacună în procedurile parlamentare de vot ale Parlamentului European a dus la extinderea scanării în masă a comunicațiilor private de pe aplicațiile de chat. Astfel, controversatul regulament numit „Chat Control 1.0”, care oferă posibilitatea autorităților guvernamentale să scaneze imaginile partajate și mesajele transmise de utilizatori prin aplicațiile de chat, a fost adoptat de europarlamentari joi, informează Euronews.

Chat Control 1.0, o derogare temporară de la regulile europene ePrivacy, privind confidențialitatea comunicațiilor electronice și menită să detecteze abuzul sexual infantil online, va rămâne astfel în vigoare până pe 3 aprilie 2028.

În luna martie, europarlamentarii respinseseră prelungirea Chat Control 1.0, dar, la finele lunii iunie, președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a redeschis dosarul, trimițându-l către Consiliul European, avertizând că expirarea acestui regulament ar fi lăsat un gol periculos în protecția online a minorilor.

Consiliul a retrimis dosarul înapoi Parlamentului înaintea vacanței parlamentare, într-o perioadă în care er dificil să se obțină majoritatea necesară pentru a putea fi, din nou, respins.

Astfel, în votul din Parlamentul European, s-a ajuns la o majoritate simplă pentru respingerea regulamentului Chat Control 1.0: 314 europarlamentari au votat pentru, 276 împotrivă iar 17 s-au abținut.

Conform procedurilor parlamentare, pentru a fi respins respectivul regulament, era însă necesară o majoritate absolută (în prezent egală cu 360 de europarlamentari).

Europarlamentar: „Supravegherea conversațiilor private promovată de statele UE reprezintă o amenințare pentru libertatea și democrația noastră”

Europarlamentarul german Svenja Hahn a criticat rezultatul votului din PE.

„Este o rușine că instrumentul Chat Control a trecut în Parlamentul European. Deschide ușa pentru supravegherea în masă a tuturor comunicațiilor private ale cetățenilor noștri europeni în loc să se lupte țintit împotriva abuzului sexual asupra copiilor, așa cum a propus Parlamentul”, a spus Hahn.

„Supravegherea conversațiilor private promovată de statele UE reprezintă o amenințare pentru libertatea și democrația noastră. Trebuie să continuăm lupta împotriva Chat Control.”

Președinta Fundației pentru Dialog Deschis, Lyudmyla Kozlovska, a comentat pentru EUTechLoop că votul asupra Chat Control 1.0 ar trebui privit în contextul mai larg al erodării confidențialității în UE.

„Acest vot ar trebui să îngrijoreze orice persoană preocupată de modul în care funcționează democrația în UE, nu doar la în privința confidențialității. E aceeași abordare de normalizare a erodării confidențialității pe care am mai văzut-o înainte — mai întâi a fost confidențialitatea financiară, apoi cea legată de datele călătorilor, iar acum e despre comunicațiile noastre: o putere extinsă justificată de un scop care sună urgent, dar care apoi e discret normalizată”, a spus Kozlovska. „Și rezultatul? Legile financiare, de securitate și de securitate cibernetică sunt acum folosite intensiv de adversarii UE împotriva propriilor cetățeni și entități, pentru represiune transnațională”.