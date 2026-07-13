Ce înseamnă Chat Control. Cine și în ce condiții poate citi mesajele private

Platformele online pot scana voluntar anumite conversații private între utilizatori. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Cei care se întreabă ce înseamnă Chat Control trebuie să știe că termenul este folosit pentru a descrie un set de reguli europene privind detectarea anumitor materiale în serviciile de comunicare online. Parlamentul European a permis prelungirea până în 2028 a derogării temporare care le oferă platformelor posibilitatea de a scana voluntar anumite comunicații private pentru identificarea acestui tip de conținut, în timp ce negocierile privind legislația permanentă continuă.

O portiță procedurală din regulamentul PE le-a permis eurodeputaților să prelungească scanarea pe scară largă a comunicațiilor private, fără un vot direct asupra conținutului propriu-zis al legii, potrivit Euronews.

Ce înseamnă Chat Control și ce a votat Parlamentul European

„Chat Control” este denumirea folosită în dezbaterea publică pentru inițiativele legislative ale Uniunii Europene care urmăresc combaterea distribuției online a materialelor ce conțin abuzuri sexuale asupra copiilor.

În forma aflată acum în vigoare, este vorba despre o derogare temporară de la regulile ePrivacy, care permite furnizorilor de servicii de comunicații electronice să utilizeze, în mod voluntar, tehnologii de detectare a imaginilor, videoclipurilor sau mesajelor suspecte ce ar putea conține astfel de materiale. Scopul declarat este identificarea victimelor și raportarea cazurilor către autoritățile competente.

Acum, Parlamentul European a votat prelungirea acestui regim temporar până la 3 aprilie 2028. Deși mai mulți eurodeputați au votat împotriva măsurii decât în favoarea ei, procedura parlamentară folosită impunea o majoritate absolută pentru respingerea textului, prag care nu a fost atins. Astfel, derogarea a fost menținută.

Dezbaterea este departe de a se fi încheiat. În paralel continuă negocierile privind așa-numitul „Chat Control 2.0”, viitorul regulament european destinat prevenirii și combaterii abuzurilor sexuale asupra copiilor în mediul online. Acesta nu a fost încă adoptat.

Cine poate accesa mesajele private și în ce situații

Un aspect important este că noua decizie nu înseamnă că autoritățile europene sau guvernele statelor membre pot citi liber mesajele private ale cetățenilor.

Regimul actual permite doar furnizorilor de servicii de comunicații care aleg să participe la acest sistem să utilizeze tehnologii automate pentru detectarea conținutului suspect privind abuzurile sexuale asupra copiilor. În cazul în care sunt identificate materiale sau conversații considerate suspecte, acestea pot fi raportate autorităților competente pentru investigații ulterioare.

Totodată, forma adoptată de Parlamentul European păstrează excepții importante pentru serviciile care folosesc criptare end-to-end, precum WhatsApp sau Signal, după adoptarea unor amendamente menite să protejeze confidențialitatea comunicațiilor criptate.

Măsura rămâne însă extrem de controversată. Susținătorii afirmă că reprezintă un instrument necesar pentru combaterea exploatării sexuale a copiilor în mediul online, în timp ce organizațiile pentru drepturile digitale și o parte dintre eurodeputați avertizează că astfel de mecanisme pot crea precedente privind supravegherea comunicațiilor private și ridică probleme legate de dreptul la viață privată și protecția datelor personale.