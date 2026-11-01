Scandalul pensiilor calculate greșit. Își vor primi oamenii banii? Ministrul Muncii spune că a fost "o majoră greșeală de comunicare"

3 minute de citit Publicat la 14:02 01 Noi 2026 Modificat la 14:05 01 Noi 2026

Pensiile calculate greşit vor fi corectate şi oamenii îşi vor primi banii retroactiv, a declarat ministrul muncii, Florin Manole. Foto: Agerpres

Pensiile calculate greşit vor fi corectate şi oamenii îşi vor primi banii retroactiv, a declarat ministrul muncii, Florin Manole, într-un interviu pentru Antena 3 CNN. Este vorba despre "o majoră greșeală de comunicare" care a provocat panică, dar care va fi corectată, a spus Manole.

„În primul rând, a fost o majoră greșeală de comunicare și faptul de a fi fost superficial l-a făcut pe președintele Casei de Pensii nu doar să plece, dar și să transmită mesajul ăsta greșit în rândul pensionarilor.

Deci metodologia a fost că s-a evaluat un eșantion și s-au găsit niște probleme, după care s-a făcut o extrapolare.

Noi, în primul rând, trebuie să căutăm toate greșelile și le vom căuta și să le corectăm, dar trebuie să le și spunem pensionarilor că nu este vorba de milioane de pensii greșite, nici în plus, nici în minus, că au fost două categorii de greșeli semnalate.

Sunt sigur că sunt niște greșeli acolo. Noua președintă, care este și foarte profesionistă, până la mijlocul săptămânii viitoare, trebuie să explice public clar care e stuația reală. I-am și spus asta, am avut această discuție și se va pregăti și va avea o ieșire publică care să clarifice, pentru că, într-adevăr, pensionarii sunt alertați și e dreptul lor să se îngrijoreze, că e vorba despre veniturile lor.”, a declarat Manole.

Un raport al Curții de Conturi făcut public în septembrie a constatat că 2,2 milioane de pensii au fost recalculate în mod eronat, persoane decedate au continuat să primească indemnizația, iar pensia de urmaș a fost acordată deși beneficiarii nu mai îndeplineau condițiile legale. De exemplu, la recalculare, există „suspiciuni” că a fost acordat un punctaj mai mic pentru circa 2,2 milioane de oameni. În același timp, angajații CNPP au primit spor de confidențialitate, contrar legii, și-au majorat salariile și chiar au continuat să încaseze sume pentru funcții care ar fi trebuit desființate.

Misiunea de audit financiar a fost efectuată de Curtea de Conturi în perioada 18 august 2025 - 27 februarie 2026 și a vizat anul 2024. La finalul evaluării, auditorii Curții de Conturi au descoperit „deficiențe cu influențe semnificative și generalizate” în situațiile financiare ale CNPP, care au fost detaliate pe larg într-un raport de audit financiar.

Inspectorii Curții de Conturi au concluzionat că recalcularea pensiilor în baza Legii nr. 360/2023 a fost, în unele situații, greșită. Principalul motiv: sistemul informatic care gestionează pensiile și cu ajutorul căruia CNPP a realizat recalcularea care „nu funcționează în parametrii optimi”.

În replică, Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) a spus că nu e vorba despre 2,2 milioane de pensii așa cum se precizează în raportul Curții de Conturi. Instituția susține că cifra e doar o estimare rezultată prin extrapolarea unor constatări făcute pe un eșantion de dosare. "O valoare estimată prin extrapolare statistică nu înseamnă că toate dosarele la care aceasta se referă au fost verificate individual și constatate ca fiind calculate greșit", a precizat CNPP.

Instituția a susținut că situațiile punctuale identificate de auditorii Curții de Conturi vor fi analizate, iar în cazurile în care se confirmă existența unor diferențe vor fi aplicate măsurile prevăzute de lege.Măsurile pot viza atât recuperarea eventualelor sume plătite necuvenit, cât și acordarea diferențelor de drepturi care li se cuvin beneficiarilor.

Președintele Casei Naționale de Pensii Publice, Nicolae Giugea, a fost contactat de Antena 3 CNN după apariția raportului Curții de Conturi privind neregulile din sistemul de pensii. Întrebat despre suspiciunile că aproximativ 2,2 milioane de pensii ar fi fost recalculate cu un punctaj mai mic decât cel cuvenit, șeful CNPP a contestat cifra și a cerut "date concrete, nu probabilități și extrapolări”.

Raportul Curții de Conturi semnalează, printre altele, și cazuri în care indemnizații au fost plătite unor persoane decedate sau pensii de urmaș au fost acordate unor beneficiari care nu mai îndeplineau condițiile legale. La finalul discuției, întrebat ce se întâmplă dacă există pensionari care au primit mai puțini bani, Nicolae Giugea a încheiat: "Dacă vreți să ne auzim bine, mâine, vă stau la dispoziție, dacă nu, salutare și-un praz verde!".

Luca Niculescu l-a înlocuit pe fostul șef al CNPP, liberalul Nicolae Giugea, care a demisionat după ce PNL a intrat în opoziție, cu Vasilica-Valentina Robu. Decizia a fost publicată miercuri în Monitorul Oficial.

Vasilica-Valentina Robu nu are carnet de partid, este o tehnocrată, dar potrivit surselor Antena 3 CNN, aceasta ar avea susținerea PSD.