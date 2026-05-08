Putin construiește Rasvet, popriul său Starlink. Primii 16 sateliți au fost deja lansați

Nava spațială „Soiuz” și stația spațială. sursa foto: Getty

Rusia a lansat primii 16 sateliți din constelația Rassvet, un proiect de internet prin satelit comparat cu Starlink, dar care, potrivit experților, servește și obiective militare. Finanțat cu bani de la stat și lansat de la un cosmodrom militar, proiectul este legat de un holding implicat în sisteme de supraveghere și blocare a internetului, scrie Wired.

La sfârșitul lunii martie, compania rusă Bureau 1440 a plasat pe orbită joasă primii 16 sateliți de internet broadband din noua constelație Rassvet, numită deja de observatori și de presa locală drept răspunsul rusesc la Starlink, sistemul SpaceX. Este un proiect ambițios de internet global care, potrivit experților, ar putea ascunde obiective strategice mult mai largi, inclusiv funcții militare și de control al comunicațiilor.

Lansarea a avut loc pe 23 martie, la ora 20:24, ora Moscovei, de la cosmodromul militar Plesetsk, cu ajutorul rachetei Soyuz-2.1B, și a reprezentat primul pas în construirea unei infrastructuri care ar urma să numere cel puțin 300 de sateliți până în 2030.

„Lansarea marchează tranziția de la faza experimentală la crearea unui serviciu de comunicații”, a anunțat Bureau 1440 pe Telegram. „Echipa Bureau 1440 a parcurs acest drum în 1.000 de zile – intervalul dintre lansarea sateliților experimentali și cea a sateliților de producție.”

Obiectivul proiectului este asigurarea accesului la internet broadband cu viteze de până la 1 gigabit pe secundă per terminal de utilizator și o latență a semnalului de maximum 70 de milisecunde.

Sistemul a fost comparat în repetate rânduri cu Starlink, care în războiul din Ucraina s-a dovedit un instrument vital pentru comunicațiile trupelor. De altfel, conform mai multor rapoarte, Kievul a reușit să perturbe comunicațiile unor unități rusești care foloseau Starlink prin impunerea de restricții asupra terminalelor neautorizate.

În acest context, proiectul Rassvet apare ca o tentativă de a construi o infrastructură suverană de sateliți, care să poată fi utilizată atât de civili, cât și de armată.

Implicare militară directă

Natura dublă – civilă și militară – a proiectului Rassvet reiese și din detaliile operaționale. Lansarea sateliților nu a fost realizată de agenția spațială Roscosmos, ci de Ministerul Apărării, prin cosmodromul Plesetsk.

La câteva zile după lansare, președintele Vladimir Putin a numit lansarea noii constelații „un mare eveniment”, în timp ce directorul Roscosmos, Dmitri Bakanov, a declarat că în ziua lansării cosmodromul ar fi fost vizat de „tentative de atac.”

„La fel ca toți sateliții destinați comunicațiilor, aceștia sunt capabili și de funcții militare, iar având în vedere eficiența ridicată a utilizării Starlink pe câmpul de luptă, și Rassvet va fi folosit în acest scop”, spune Vitalii Egorov, expert în domeniul spațial și gazda canalului de YouTube Otkrîtîi Kosmos Zelenogo Kota (Universul Deschis al Pisicii Verzi).

Dimensiunile terminalelor Rassvet – de câteva ori mai mari și mai grele decât cele Starlink – ar putea limita utilizarea rețelei, spune Egorov. „Cu toate acestea, faptul că «sateliții privați» ai Rassvet au fost lansați de la cosmodromul Plesetsk arată interesul major al Ministerului Apărării rus pentru succesul acestui proiect. Și Ministerul Comunicațiilor alocă fonduri, ceea ce înseamnă că statul participă direct la proiectul Rassvet.”

Potrivit presei independente ruse, finanțarea Rassvet se ridică la 100 de miliarde de ruble (aproximativ 1,34 miliarde de dolari) din partea Ministerului Comunicațiilor, iar compania ar fi dispusă să investească încă 300 de miliarde de ruble.

Rassvet versus Starlink

„Sateliții Rassvet sunt similari celor din Starlink”, spune Egorov. „Formează o constelație de sateliți pentru transmisie de internet, dar ar fi mai corect să fie comparați cu sistemul OneWeb decât cu Starlink, deoarece Rassvet se adresează companiilor comerciale, companiilor de stat și clienților guvernamentali. În plus, Rassvet plănuiește să ajungă la circa 350 de sateliți până în 2030, în timp ce Starlink are deja mii.”

Adevărata provocare pentru Bureau 1440 nu va fi atât punerea primilor sateliți pe orbită, cât industrializarea sistemului la scară largă, spune Egorov. Pentru a ajunge la o constelație de aproximativ 300 de sateliți în următorii ani, compania ar trebui să producă unul sau doi sateliți pe săptămână – un ritm pe care industria spațială rusă nu l-a atins niciodată. Până acum, doar Starlink și OneWeb au reușit să susțină o astfel de producție de serie.

Cealaltă provocare ține de dezvoltarea unor terminale mai ușoare și mai ieftine. Până când nu va exista o infrastructură accesibilă și ușor de instalat, va fi greu să consideri Rassvet un echivalent real al Starlink. Chiar și în cele mai optimiste estimări, vor fi necesari ani și zeci de lansări înainte ca rețeaua să poată oferi o acoperire stabilă, fie și limitată la teritoriul Rusiei.

O altă diferență privește configurația orbitală. Starlink este conceput în primul rând pentru a asigura acoperire în zonele cel mai dens populate. Din acest motiv, numărul de sateliți care tranzitează latitudinile înalte este relativ mic.

Bureau 1440, în schimb, a ales o orbită aproape polară, cu o înclinație de 81,4 grade. Asta înseamnă că sateliții vor survola teritoriul practic de la sud la nord, acoperind întreaga Rusie. Semnalul va fi stabil atât în Crimeea, cât și în Ciukotka sau în zonele polare, ceea ce sugerează că infrastructura este gândită pentru clienți instituționali și corporativi din regiuni izolate sau greu accesibile.

Potrivit Bureau 1440, constelația operează pe orbită joasă terestră, la o altitudine de aproximativ 800 de kilometri, în timp ce sateliții Starlink sunt plasați pe orbite de circa 550 de kilometri sau mai puțin.

Cine trage sforile

Conform publicației Novîe Izvestia, Bureau 1440 a fost înființată în 2020 ca o divizie a Megafon, sub numele Megafon 1440 (1440 fiind numărul de orbite parcurse în jurul Pământului de primul satelit artificial, Sputnik 1, în 1957, înainte de reintrarea în atmosferă în ianuarie anul următor).

În 2022, compania și-a schimbat numele și a fost integrată în Iks Holding, care, potrivit canalului independent Dojdi, ar fi implicat și în dezvoltarea de sisteme de supraveghere și de blocare a internetului – instrumente folosite în Rusia pentru blocarea sau încetinirea severă a traficului online și a platformelor de mesagerie precum WhatsApp și Telegram. Sub pretextul securității, Moscova a început să blocheze internetul și aplicațiile de mesagerie, cu scopul de a dezorienta dronele ucrainene, de a limita accesul liber la informație al cetățenilor ruși și de a împinge utilizatorii spre sistemul de mesagerie de stat Max, care permite autorităților accesul la datele personale.

În fine, raportează Dojdi, unul dintre managerii de top ai Iks Holding este fiul primului director adjunct al serviciilor de informații din Rusia, Boris Korolev – ceea ce sugerează o legătură directă cu guvernul.

Este un detaliu care, spun experții, dezvăluie natura reală a proiectului mai bine decât orice declarație oficială: nu doar o constelație de sateliți, ci o infrastructură pentru suveranitate digitală – și pentru războaiele viitorului, care se vor purta și la 800 de kilometri deasupra capetelor noastre.