China escaladează războiul comercial: A impus sancțiuni pentru 56 de companii americane. Sunt vizați furnizorii cheie de pământuri rare

Sunt vizate inclusiv companiile Aveox (producător de motoare), MP Materials și USA Rare Earth. sursă foto: Getty Images

China a anunțat luni sancțiuni împotriva a 10 companii americane din domeniul militar, ca răspuns la o decizie recentă a Statelor Unite care interzice unor companii tehnologice chineze importante să participe la contracte din sectorul apărării.

În plus, Ministerul Finanțelor de la Beijing a anunțat că instituțiilor și entităților guvernamentale chineze li se interzice să cumpere produse de la 46 de companii americane, printre care se numără unități ale Lockheed Martin, Raytheon și General Dynamics, potrivit npr.org.

Sunt vizate inclusiv companiile Aveox (producător de motoare), MP Materials și USA Rare Earth. Guvernul SUA deține participații în ultimele două, ambele având un rol important în eforturile Washingtonului de a reduce dependența de China în domeniul pământurilor rare.

Noile reguli interzic exportatorilor chinezi să furnizeze bunuri cu dublă utilizare către aceste zece companii. Potrivit autorităților chineze, măsura se aplică și cetățenilor străini sau companiilor din afara Chinei, dacă aceștia intenționează să transporte produse de origine chineză.

Anunțul autorităților de la Beijing

Ministerul Comerțului a declarat că firmele chineze vor fi împiedicate să exporte articole „cu dublă utilizare” către cele 10 companii, printre care se numără producători de drone militare și unele implicate în mineritul de pământuri rare. Dubla utilizare se referă la bunuri care pot avea aplicații militare, precum și non-militare.

Ministerul a declarat că interdicția de export a fost atât pentru a proteja securitatea națională a Chinei, cât și ca răspuns la ceea ce a numit „extinderea nedreaptă de către guvernul SUA a așa-numitei Liste a companiilor militare chineze”.

Separat, Ministerul Finanțelor a declarat că entităților guvernamentale li se va interzice să cumpere produse de la 46 de companii americane, inclusiv mai multe unități ale Lockheed Martin, Raytheon și General Dynamics.

La începutul acestei luni, Departamentul Apărării al SUA a adăugat mai multe companii de tehnologie, inclusiv Alibaba și Baidu, pe lista firmelor despre care spune că au legături cu armata chineză. Baidu a declarat că sugestia că este o companie militară este „total nefondată”.

Ministerul Comerțului a declarat la acea vreme că sancțiunile americane contravin consensului la care au ajuns liderul chinez Xi Jinping și președintele american Donald Trump în timpul vizitei lui Trump în China din luna mai.

În anunțul de luni, ministerul a declarat că firmelor sau persoanelor din țări terțe le este interzis să transfere articole cu dublă utilizare din China către firmele americane sancționate. De asemenea, a spus că firmele chineze ar putea solicita aprobarea de export pentru bunuri care sunt „cu adevărat necesare”.