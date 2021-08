A furat 54 de pachete de țigări și 150 de lei, la doar câteva ore după eliberarea condiționată din Penitenciarul Focşani

La data de 25 august a.c., polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Săvinești au fost sesizați de către un bărbat de 33 de ani, cu privire la faptul că o persoană a pătruns în incinta unei societăți comerciale, din Dumbrava Roşie, de unde a sustras mai multe pachete de ţigări şi o sumă de bani.

Imediat au fost demarate activitățile de cercetare și documentare, iar operativitatea cu care au fost desfășurate de polițiști a condus la identificarea persoanei bănuite de comiterea faptei, un bărbat de 32 de ani, din Dumbrava Roșie, care la data de 24 august a.c., a fost liberat condiţionat din Penitenciarul Focşani.

Din investigațiile efectuate de polițiști a reieșit că, cel în cauză ar fi acoperit camera de filmat, amplasată în exteriorul unității comerciale cu un carton, după care ar fi întrerupt furnizarea curentului electric prin decuplarea siguranţelor.

Ulterior prin spargerea geamului de la ușa de acces, acesta ar fi pătruns în incinta societății comerciale, de unde ar fi sustras 54 de pachete de ţigări şi suma de 150 lei.

Prejudiciul cauzat prin activitatea infracțională a fost recuperat integral de polițiști și restituit persoanei vătămate.

În baza probatoriului administrat, bărbatul a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore, fiind bănuit de comiterea infracțiunii de furt calificat.

În cursul acestei zile, acesta urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Piatra Neamț, cu propunerea de luare a unei măsuri preventive.

Barbatul fusese incarcerat tot pentru furturi comise in perioada 2017-2018. De aceasta data a actionat la numai cateva ore de la ajungerea acasa, barbatul ajungand in comuna in seara zilei de 24 si a dat spargerea in noaptea de 24 spre 25 .

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal