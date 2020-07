A început operațiunea ”Linșați-l pe Arafat”! ”Un jurnalist s-a fixat cu știri bombastice”, acuză șeful DSU

Acest control al Curții de Conturi nu s-a terminat încă. ”De vreo două-trei zile, un jurnalist de la un alt post de televiziune s-a fixat cu știri bombastice. Și acum se desfășoară emisiunea de denigrare.

Eu am zis în ultima perioadă că nu am la ce să ies să vorbesc pentru că lucrăm să putem să controlăm această creștere.(...) Situația este destul de complexă. Era în desfășurare o emisiune care a început la 9:00 și care efectiv era de denigrare, fără absolut nicio limită, folosind aceste informații de la Curtea de Conturi”, a spus Arafat, joi seară, la SInteza zilei.

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a explicat că acest control este la IGSU, care este în coordonarea DSU. ”Se știu de toate discuțiile, că și mie mi-a fost trimisă o listă de întrebări la care am răspuns. Eu m-am abținut să spun orice despre această situație oricât de aberantă ar fi ea până nu se termină discuția și concilierea și tot, dar dacă tot au dat informații noi putem să le explicăm foarte simplu, poate e mai ușor așa.

Populația s-ar putea să înțeleagă mai bine decât contabilii acest control.

Nu avem nimic împotriva controlului, spune Arafat

„Putea să fie după ce se termină situația, pentru că nimeni nu fugea nicăieri. Am mai spus asta, dar faptul că se vine cu lucruri care ne vor bloca și mai tare și va speria pe atâta lume e deja o problemă.

S-au șocat contabilii

”Contabilii de la Curtea de Conturi au fost șocați de faptul că în magaziile IGSU sunt materiale. Ordonanța de Urgență 11 din 2020 privind stocurile de Urgență medicală spune în primul articol că stocurile se constituie pe rezervă materială.

Atenție! Eu am obligația să am rezerve, nu să cumpăr și să distribui și să am magaziile goale. Am explicat asta contabililor de la Curtea de Conturi, dar nu au înțeles!

