A murit îngerul Ambulanței Brașov, dr. Nicolae Olteanu. ”A lăsat în urma lui multe vieți salvate”

Nicolae Olteanu, un om dedicat meseriei sale și îngerul SAJ Brașov, suferea de o boală incurabilă, care l-a răpus marți seară.

Medicul a devenit cunoscut în mediul online anul trecut, când s-a întors din ultima sa cursă, înainte de a ieși la pensie. Colegii i-au pregătit o surpriză, mulțumindu-i pentru lecțiile de viață pe care le-a dat de-a lungul timpului, iar momentul a fost imortalizat.

”Astăzi plângem trecerea în veşnicie a unui om care a iubit viața și a iubit oamenii - Doctorul Olteanu Nicolae!

De acum, se va afla numai în inimile noastre, singurul loc pe care nu-l va părăsi niciodată. Odihnească-se în pace!

Având o carieră medicală de 35 ani, debutând ca Medic de Familie și ulterior dedicat vocației de salvator, a devenit medic specialist în Medicină de Urgență și a activat 28 de ani în cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Brașov , fiind numit director în perioada 01.03.1998 – 01.06.2002 când a renunțat la funcție pentru a-și urma pasiunea profesională – urgența medicală!

În 21.05.2020 a plecat în misiune pentru ultima dată ocazie cu care, cu multe emoții i-am urat să se bucure de pensia binemeritată.

Și-a păstrat până în ultima clipă deplina luciditate și o mare demnitate. Din păcate ieri seară dr. Olteanu Florin Nicolae s-a stins…

Prin activitatea și atitudinea domniei Sale a reușit să modeleze și să inspire personalul, colegii de breaslă, societatea civilă și nu în ultimul rând pacienții, fapt pentru care tuturor o să ne lipseasca.

Nu s-a lăudat niciodată cu meritele lui. Și-a făcut cu ardoare datoria fata de pacienti, fără sa ceara aprecieri publice sau distincții. A lăsat ceva semnificativ în urma lui - multe vieți salvate!

Vă mulțumim dr. Olteanu!”, a transmis SAJ Brașov pe Facebook.

Dr. Nicolae Olteanu era supranumit “TATA”

Rareș Cosmin Popa, student la medicină, a făcut voluntariat la SAJ Brașov, iar acolo a ajuns să îl cunoască pe Dr. Nicolae Olteanu.

”Debutul meu ca voluntar în cadrul SAJ Braşov a fost, bineînţeles, definit de emoţii, dar şi de curiozitatea de a-l cunoaște în persoană pe domnul doctor Olteanu.

Aflasem încă de la început că, acolo printre colegi, era supranumit “TATA” şi nu mi-a fost foarte greu să înţeleg de ce. Modestia, blândeţea şi bunătatea erau primele caracteristici ale domnului doctor, pe care le sesizai imediat, fără prea mult efort”, a povestit studentul pentru dcnews.ro.

”Toate poveştile pe care le ştiam, acum mi se confirmau chiar de către protagonistul acestora, poveşti extraordinare, situaţii de limită şi chiar aş adăuga acte eroice, relatate cu extrem de multă modestie. Toată lumea lua parte la aceste momente cu admiraţie, vorbele-i fiind parcă sorbite de ascultători fie că vorbim de primele salvări aeriene, fie că vorbim de întâmplările mai amuzante şi cel mai important de nenumăratele destine schimbate şi vieţi salvate.

De fiecare dată când am avut ocazia să fac voluntariat alături de domnul doctor, acesta s-a asigurat că am înţeles exact ce proceduri medicale s-au desfăşurat pentru binele pacientului şi mai mult decât atât îmi era explicat cât mai în detaliu şi cât mai pe înţeles mecanismul anatomic al fiecărei boli. Această onoare nu am avut-o doar eu, această onoare au avut-o toţi angajaţii şi voluntarii Serviciului de Ambulanţă care l-au cunoscut pe domnul doctor, dumnealui reuşind să îşi pună amprenta asupra dezvoltării fiecăruia”, a mai povestit Rareș Cosmin Popa.

