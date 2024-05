Război în Ucraina, ziua 802. Volodimir Zelenski: "Ucraina a doborât un bombardier rusesc Su-25 deasupra regiunii Doneţk"

Cele mai importante evenimente din ultimele 24 de ore:

Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că Ucraina a doborât sâmbătă un bombardier rusesc Su-25 deasupra regiunii Doneţk. Anunțul său a fost făcut în cadrul unui material video pe care l-a postat pe rețeaua de socializare X.

"Dragi ucraineni! Forţele ucrainene au doborât sâmbătă un bombardier rusesc Su-25 deasupra regiunii Doneţk din estul Ucrainei", a afirmat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski în mesajul său video de sâmbătă seară.

Totodată, președintele ucrainean a punctat faptul că atacurile Rusiei nu s-au oprit nici cu o zi înaintea Paștelului Ortodox. "Răul Rusiei nu își diminuează dorința de a crea ruine chiar și în Sâmbăta Mare", a precizat Volodimir Zelenski.

Russia can only be forced to leave Ukraine alone. And it will happen. Our strength will undoubtedly help us achieve this. The strength of our people, our military strength, our unity with partners, their own strength, and the strength of our diplomacy.



I am grateful to everyone… pic.twitter.com/w7ZB66p7wi