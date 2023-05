A murit Nelu Bălan, milionarul care deţinea unul din cele mai scumpe restaurante din New York

Milionarul român Nelu Bălan a murit. Bărbatul era bun prieten cu celebrități din România, dar și din America.

Sursa foto: Facebook

Vestea morţii milionarului Nelu Bălan, considerat „cel mai șmecher român din New York”, a fost dată de fostul manechin Nelly Năstase.

"RIP Nello! It was a pleasure to have known you! Drum lin spre cer", a transmis aceasta pe Facebook.

Printre cei care au transmis condoleanțe se numără şi Norris Măgeanu, fostul soț al Corinei Dănilă și președintele Federației Române de Automobilism Sportiv.

„Un om care, în unele privințe, a făcut, ca român la NY, mai multe decât ambasada României în USA”, a scris Norris Măgeanu.

„Fratele meu Nello a plecat să stea cu alți frați ai noștri, Mario Marian Schilodu, Dr Serban Cociaba, Oprică și mulți alții, eu am crescut cu ei. Dumnezeu să-l ierte!”, a mai scris un prieten comun de-al lui Nelu Bălan și Nelly Năstase.

Cine este Nelu Bălan

Nelu Bălan este unul din românii deveniţi milionari în SUA, după ce a devenit patronul unui restaurant de lux din New York.

Bărbatul avea o vastă experienţă în domeniu, mai ales că a lucrat atât ca ospătar într-un restaurant din Iași, dar şi în barurile și restaurantele din SUA, până când a reușit să își deschidă propria lui afacere, notează retetesivedete.ro

„Nelloo” este unul dintre cele mai scumpe restaurante din New York, unde un capuccino costă peste 12 dolari, iar un platou ajunge și la 600 de dolari.

Faima restaurantului Nelloo a determinat publicația New York Times să își trimită criticii culinari. În 2010, Sam Sifton, unul dintre cei mai aspri critici, a mers să ia masa la restaurantul românului.

Românul Nelu Bălan era prieten cu aproape toate vedetele de la Hollywood, după ce acestea i-au călcat pragul restaurantului. În 2009, Jay-Z și Beyonce i-au lăsat un bacșiș de 500 de dolari, după ce au mâncat la Nelloo. Cei doi au mai fost surprinși de foarte multe ori în fotografii alături de român.