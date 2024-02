A murit Richard Lewis. Actorul din serialul Curb Your Enthusiasm avea 76 de ani

Richard Lewis, cunoscut mai ales pentru rolul său din serialul Curb Your Enthusiasm și pentru spectacolele sale de stand-up pline de umor negru, a murit la vârsta de 76 de ani, în urma unui atac de cord.

Sursa foto: Profimedia Images

Anul trecut, Richard Lewis a anunțat că are boala Parkinson și că se retrage din stand-up. Cu toate acestea, a continuat să apară în sezonul 12 al Curb Your Enthusiasm, relatează The Guardian.

Richard Lewis a murit la casa sa din Los Angeles, după un atac de cord.

Soția sa, Joyce Lapinsky, a cerut intimitate în această perioadă dificilă.

A fost inclus în lista Comedy Central a primilor 50 de comedianți din toate timpurile și a câștigat un loc în topul revistei GQ a „Celor mai influenți umorişti ai secolului XX”.