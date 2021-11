A murit Virgil Abloh, director artistic la Louis Vuitton şi fondatorul Off-White

Virgil Abloh, designer, director artistic pentru Louis Vuitton din anul 2018 şi fondator al Off-White, s-a stins din viaţă la vârsta de 41 de ani, după o luptă de câţiva ani cu o boală incurabilă, a anunţat astăzi compania LMVH.

"LVMH, Louis Vuitton și Off White sunte devastate să anunțe decesul lui Virgil Abloh", arată o postare pe Twitter a LVMH.

Virgil Abloh, în vârstă de 41 de ani, a lucrat şi ca DJ şi artist vizual, fiind numit în funcţia de director artistic pentru colecţia de bărbaţi a brandului Louis Vuitton în martie 2018.

În luna iulie a acestui an, compania-mamă LVMH i-a propus lui Virgil Abloh să lanseze noi mărci.

