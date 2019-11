A turnat otravă în fântâna satului, sperând că soția lui va muri după ce gustă apa. Însă nu i-a luat în calcul și pe vecini. Ce a urmat e demn de scenariu de film!

Foto: Pixabay

Un ieșean a pus la cale un plan diabolic pentru a-și ucide iubita. Nu s-a gândit însă la faptul că toți vecinii săi ar putea muri. A turnat într-o fântână insecticid și a așteptat ca femeia să bea apă de acolo.

Planul ieșeanului nu a ajuns până la capăt. O vecină l-a văzut în timp ce turna lichidul toxic și a anunțat autoritățile. Pe numele său a fost întocmit un dosar penal și riscă să ajungă după gratii, scrie bzi.ro.

Acum, toți localnicii care foloseau apa din fântâna respectivă sunt supărați. Speră însă ca totul să se rezolve. Puțul a fost curățat, însă la sfârșitul săptămânii trecute oamenii au văzut că apa și-a schimbat din nou culoarea.

"La data de 8 septembrie am fost sesizați că un bărbat ar fi aruncat o substanță necunoscută într-o fântână din comuna Costuleni. De asemenea, la data de 1 noiembrie am fost sesizați despre aruncarea unei substanțe necunoscute în aceeași fântână din comuna Costuleni. În ambele cauze au fost întocmite dosare penale în care se continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de infectare a apei. În referire la prima sesizare, putem preciza faptul că un bărbat din comuna Costuleni este bănuit de comiterea faptei", a declarat purtătorul de cuvânt al Poliției Iași, Ioana Bîlea.