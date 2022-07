Cum va arăta România peste 50 de ani? | Predicţiile academicianului Constantin Bălăceanu Stolnici

"Lucrurile imprevizibile sunt foarte frecvente în domeniul politic, dar eu ca un om optimist, văd că lucrurile se vor aranja, adică se vor perfecționa oamenii politici, vor scade ambițiile lor personale, vor scade tendințele lor de corupție și vor crește preocupările lor pozitive de gestionare a vieţii societății", spune academicianul Constantin Bălăceanu Stolnici care a identificat şi motivul pentru care lumea noastră pare că se află într-un declin.

"Problema este să existe această înțelepciune și generozitate pe care o au oamenii mari politici care să nu pună orgoliile lor personale, interesele lor strict personale înaintea necesitaților populației.

Nu au educația morală suficientă să facă față acestei crize, care este o criză artificial creată în jurul unor probleme care se puteau rezolva foarte bine prin negocieri, cu condiția ca ambele părți să înțeleagă că nu se poate face o omletă fare să se spargă oul.(...)

Avem un defect de educaţie. Nu este al României, este la nivel planetar și aș spune că e un defect de educaţie al populației, ci al clasei politice.

Clasa politică care ne conduce acum și la noi în țară și majoritatea țărilor nu este o clasă politică de calitate.

Au transformat obiectivele politicianului care sunt de a crea condițiile pentru ca viața să aibă o calitate cât mai bună pentru fiecare cetățean, au schimbat. Politicul este o profesiune de pe urma căruia politician nu trebuie să

Și atunci viziunea politică nu este o viziune pozitivă pentru populație, ci este o viziune pozitivă pentru conturile lor bancare și de acolo vine ca cea mai mare eroare: corupția la care asistăm, incompetența profesională care apare de foarte multe ori și abuzurile care se fac în detrimentul populației pentru a satisface orgoliile sau interesele unui om sau unui grup de oameni", a mai explicat academicianul Constantin Bălăceanu Stolnici care a subliniat că cele mai mari satisfacții ale omului sunt atunci când creează şi îşi ajută semenii.

"Cele mai mari satisfacții le-am avut atunci când am putut crea. Când am creat specialitate de geriatrie, medicină sau atunci când am deschis un curs nou de antropologie, de genetică, de neurologie şi mai ales atunci când reușeam prin profesiunea mea se vindec un bolnav, ceea ce este elementul cel mai important, sau să-i ușurez suferințele", a mai spus academicianul Constantin Bălăceanu Stolnici într-un interviu de colecție acordat pentru Antena 3.