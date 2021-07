Răsturnare de situație în cazul șoferiței care a ucis două fete în cartierul Andronache: ”Când ai bani și relații, poți omorî pe cine vrei!”

Decizie crucială dată de magistrații de la Judecătoria Sectorului 2. Dosarul femeii care a ucis două copile pe șoseaua Andronache bate pasul pe loc. Acesta a fost trimis înapoi la Parchet pentru refacerea rechizitoriului.

”Am impresia că cineva trage de timp și nu vrea să fie judecat”

Georgiana, sora Mihaelei, tânăra de 21 de ani care a fost spulberată de șoferiță, a declarat la Antena 3 că, în cele patru luni de la accident, procesul stă pe loc

Georgiana: Am impresia că cineva trage de timp și nu vrea să fie judecat. Dar ai omorât, trebuie să plătești. Indiferent că ai vrut sau nu ai vrut, trebuie să ajungi exact acolo unde îți este locul să plătești. Pentru ce să se mai refacă? Am putea să refacem și noi, de fiecare dată, fiecare probă”, a declarat tânăra.

Reporter: Cum decurge procesul în sala de judecată? Ce s-a întâmplat în toate aceste luni în instanță?

Georgiana: Nimic! Nu s-a întâmplat nimic! Dacă ai bani și ai relații, poți omorî pe cine vrei, să faci ce vrei în țara asta, nu esti judecat, nu se întâmplă nimic. De patru luni de zile, dacă era un om oarecare, fără relații, fără bani, de ce l-ar fi băgat la pușcărie iar oamenii care au bani și relații nu intră la pușcărie? Viața mea e zero! Neagră! Nu sunt fericită, nu sunt împlinită, când știu că sora noastră mai mică nu mai este și știu că noi am muncit din greu ca ea să aibă tot ce își dorește.

Reporter: Fratele tău a fost audiat la Parchet pentru că a bătut-o pe această șoferiță...

Georgiana: Nu mi se pare corect ca atunci când fratele meu se afla într-un șoc și a bătut-o, să i se facă dosar penal.

Două fete au murit spulberate pe trotuar de o maşină, în cartierul Andronache din Bucureşti

În luna februarie, două fete în vârstă de şase şi 21 ani au murit după ce au fost spulberate pe trotuar de o maşină scăpată de sub control, în cartierul Andronache.

Accidentul s-a produs pe strada Menţiunii din cartierul Andronache, acolo unde acestea se aflau pe trotuar. La un moment dat, din cauza vitezei, o şoferiţă a pierdut controlul direcţiei. Femeia se afla sub influența băuturilor alcoolice.

Mărturia şoferiţei care a ucis două fete în accidentul din cartierul Andronache: "Am strănutat şi m-am blocat!"

"Când am ajuns la volanul maşinii, mi-am tras scaunul, mi-am pus centura, m-am asigurat şi am plecat de pe strada Fructelor nr. 4 împreună cu soţul meu, care era în dreapta mea.

În momentul în care m-am apropiat de capătul străzii unde trebuia să fac dreapta, am avut un acces de strănut şi am strănutat de 3-4 ori la rând, am vrut să frânez dar am apăsat pedala greşită, m-am blocat, nu am ştiut ce să fac.

Peste drum de stradă, adică vis-a-vis, erau nişte copii care stăteau jos pe bordură, împreună cu alte persoane mature. Maşina a lovit bordura, a intrat în persoanele de pe bordură şi s-a oprit în gard.

Au sărit airbag-urile şi imediat ne-au scos alte persoane din maşină şi au început să ne bată", a scris femeia în declaraţia consultată de reporterul Antena 3, la acea vreme.

"Între timp, a venit poliţia şi salvarea, m-au băgat în salvare, timp în care am făcut un atac de panică şi nu mai ştiu nimic. Nu-mi găseam cuvintele şi nu puteam vorbi coerent, în timp ce poliţia şi salvarea vorbea (sic) cu mine. Eram în stare de şoc şi nu puteam respira.

Menţionez că şofez foarte rar şi că nu am consumat alcool.

Declar că îmi pare foarte rău de modul în care s-a produs acest accident, cât şi de faptul că cei doi copii au decedat şi doresc să ajut cumva familiile cu tot ce-mi stă în putință, pentru a recupera pe cât posibil pierderile morale şi materiale!

Menţionez că am fost tratată la Spitalul (...) unde am primit îngrijiri în urma agresiunii din partea persoanelor.

Mi s-au recoltat probe de sânge şi test antidrog".

Surse IML: Femeia consumase alcool

Femeia care se afla la volanul mașinii ce a dus la tragicul accident din cartierul Andronache din București urcase la volan după ce consumase o cantitate semnificativă de alcool.

Potrivit unor surse de la Institutul de Medicină Legală, femeia avea o alcoolemie de 0,60 mg/l alcool pur în sânge. Limita de la care consumul de băuturi alcoolice la volan reprezintă infracțiune este de 0,80 mg/l alcool pur în sânge.

După accident, șoferița în vârstă de 56 de ani le-ar fi spus anchetatorilor că a încurcat frâna cu accelerația.

În imaginile surprinse de o cameră de supraveghere se vede cum vine cu viteză spre un grup în care se aflau mai mulți copii și adulți.

Ea riscă o pedeapsă cu închisoarea de până la 10 ani.

Între timp, familiile victimelor dar și vecinii din zonă sunt încă în stare de șoc. Oamenii spun că tragedia nu ar fi avut loc dacă primăria ar fi răspuns cererilor lor de reinstalare a unor opritoare de viteză.

