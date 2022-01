Acuzații grave între Andrei Păunescu și Vasile Șeicaru. Artiștii se ceartă pe o piesă patriotică celebră

„După atâția ani i se contestă tatălui meu calitatea de compozitor și al muzicii și al textului. Este vorba doar de o replică a mea. Eu doar am reacționat la aceste contestări ale calității de autor total al acestui cântec pentru Adrian Păunescu. Și în calitate de martor și în calitate de fiu.”, susține Andrei Păunescu.

Pe de altă parte, Vasile Șeicaru afirmă că el este compozitorul piesei și că Adrian Păunescu a știut și a acceptat acest lucru.

„Singurul care mă putea acuza că am furat un cântec era Adrian Păunescu. Pe mine nu mă interesează ce spune fiul lui. El poate să spună multe lucruri acolo, dar eu aștept să fiu dat în judecată. Am avocații mei. Suntem pregătiți. Declarația mea este perfect valabilă, el nu înțelege un lucru. Procentajul ăla îl stabilește Uniunea Compozitorilor. Nu este vina mea că nu a venit Adrian Păunescu să semneze declarația. Eu m-am dus doar să-mi declar piesa mea. Dacă luam o poezie de-a lui Blaga sau Eminescu, venea Eminescu să-mi semneze mie? Nici vorbă. Ce scrie acolo sunt niște vechituri. (...) Pe mine nu mă amețește el cu vorbe din cărți. Singurul care mă putea ataca era Adrian Păunescu. El n-a făcut-o niciodată pentru că știa că eu sunt compozitorul. (...) Eu am scris-o. Legea Uniunii Compozitorilor înseamnă că 70% din ceea ce înseamnă linie melodică aparține compozitorului și 30% textierului. Nu-i convine? Să-i dea pe ei în judecată.”, a declarat Vasile Șeicaru pentru Antena 3.

Andrei Păunescu i-a răspuns lui Vasile Șeicaru în direct la Antena 3. Fiul lui Adrian Păunescu susține că declarația piesei este ilegală:

„Este un lucru neadevărat. Nu există compoziție pe care poetul să n-o semneze. Este neprocedural. Nici atunci, nici acum nu se poate declara un cântec fără semnătura autorului. Tata n-ar fi semnat niciodată așa ceva. Declarația a fost depusă pe ascuns. Se face o afirmație foarte gravă: că tata n-a revendicat niciodată cântecul. Întotdeauna l-a revendicat. A apărut pe discuri, unde scrie clar ”muzică Adrian Păunescu”.

Au apărut în presă cronici. Eu știu că tata și-a trimis declarația la Uniunea Compozitorilor, dar încă nu se găsește. Eu nu dau în judecată pe nimeni. Acest document de înregistrare, după 23 de ani, este incomplet, este ilegal. Și mă mir de ce nu i-a cerut acordul tatălui meu, care era în viață. Putea să primească hârtia și s-o semneze.”