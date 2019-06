Adelina Șărămăt, fiica cea mare a familiei care a crescut-o pe Sorina, în direct la Antena 3: „E tristețe mare și durere. Ne e foarte dor de ea”

foto- captură Antena 3

Adelina Șărămăt, fiica cea mare a familiei care a crescut-o pe Sorina, a fost în direct la „Sinteza Zilei” și a vorbit despre experiența terifiantă prin care au trecut cele două surori despărțite cu forța, Sorina și Andreea.

„Andreea și mai devreme a plâns după Sorina. E tristețe mare și durere. Ne e foarte dor de ea”, a spus Adelina Șărămăt la Antena 3.

„Nu știu ce e de făcut, noi ne rugăm să existe dreptate în țara asta. Mi se pare inuman să desparți doi copii care se consideră surori. Sorina e un copil minunat și, din câte văd, e o luptătoare. Deși domnii spun că e bine, eu am văzut că e și tristă. E normal să fie și fericită pentru e un copil până la urmă”.

Atunci când știa că va fi luată de familia adoptivă, „era foarte agitată, mereu zicea că o doare capul și burta. Am chemat chiar și un medic de familie pentru că ne-am speriat. Și ne-a zis că e din cauza stresului. Când au venit procuroarea și mascații, Sorina dormea. Cred că gălăgia a trezit-o. Doamna a întrebat unde e fata, a intrat peste ea foarte multă lumea, fata s-a speriat din domn, a început să plângă, să țipe. Fata a încercat să fugă, procuroarea a tot încercat să o prindă, ea spunea că nu vreau, mami, să plec. Striga ajutor. Cuvintele ei vor rămâne întipărite în minte toată viața mea că nu am putut să o ajut. Mă doare sufletul, n-am crezut vreodată că pot să simt o așa durere în piept. Să vezi copilul pe care l-ai crescut atâția ani cum e luat de lângă tine. Când am văzut că doamna a dat-o cu capul de ciment, am crezut că mor odată cu ea. S-a auzit și nici măcar nu s-a uitat să vadă dacă a pățit ceva”.

„Andreea întreabă mereu de Sorina, nu prea mai vrea să mănânce, vrea să vină surioara ei. Mama e foarte rău, a fost și la spital, pentru noi a fost cumplit. Nu ne-am gândit vreodată că vor veni atâția mascați să târască un copil”, a mai spus Adelina Șărămăt.