Adevărul neștiut despre victimele accidentului din Sălaj

Toate cele cinci fete din Maramures victime ale accidentului ingrozitor petrecut in seara zilei de joi pe soseaua ocolitoare a Jiboului erau studente la Universitatea Tehnica Cluj-Napoca (UTCN), filiala Baia Mare. Se intorceau de la Cluj, unde au participat la festivitatea de absolvire a Universitatii Tehnice Cluj-Napoca.

Sanda Ungur, singura care a supravietuit accidentului, este din satul Razoare, studenta la specializarea Economia firmei a UTCN Baia-Mare. Madalina Parja este din Sat-Sugatag si studia litere la Baia-Mare, dar si silvicultura la Universitatea din Oradea. Sanziana Stet, tot din Sat-Sugatag, era studenta la UTCN filiala Baia-Mare, specializarea Economia firmei. Sara Pop, din comuna Salsig era studenta la UTCN Baia-Mare, la Economia firmei. Claudia Barbos, din Ciocotis, era studenta la UTCN Baia-Mare, specializarea Economia firmei.

Potrivit primarului comunei Ocna-Sugatag, Mihai Ivaszuk, spune ca parintii celor doua fete din Sat-Sugatag, Parja si Stet, sunt familii instarite, printre cele mai bogate din comuna. Parja Madalina mai are o sora mai mica, iar Stet Sanziana are un frate. Primarul spune ca familia Parja are o ferma de peste 40 de vaci, dar si o turma de 400 de oi. Au o situtia financiara foarte buna si locuiesc intr-una dintre cele mai impunatoare vile din localitate. Si despre familia Stet spune primarul ca are o situatie financiara foarte buna si locuieste, la fel, intr-o casa de mari dimensiuni. Inmormantarea fetelor din Sat-Sugatag, Madalina Parja si Stet Sanziana, va avea loc duminica.

Primarul Mihai Ivaszuk a dezvaluit ca acum doi ani, in satul Berbesti, din vecinatatea localitatii Sat-Sugatag, doi baieti din Sat-Sugatag si-au pierdut viata tot intr-un accident de masina. Primarul spune ca atunci a avut loc o inmormantare groaznic de dureroasa in Sat-Sugatag. Primarul ne-a mai spus ca ironia sortii face ca acum 15 ani bunica Madalinei Parja si-a pierdut viata tot intr-un accident de masina, scrie graiulsalajului.ro.