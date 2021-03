Adina Alberts: ''Semnați petiția pentru avizarea Ivermectinei în România''

''Africa de Sud a decis să avizeze comercializarea Ivermectinei în farmaciile din toată țara, FĂRĂ REȚETĂ. Este a2a țară care face acest pas esențial în a permite propriilor lor cetățeni accesul neîngrădit la această substanță, denumită de specialiști de renume mondial, “miraculoasă”, “salvatoare de vieți”.

Cât de penibilă pare acum argumentația unor mari medici din România, promotori recunoscuți și dovediți ai Big Pharma, care denigrau din toate puterile această substanță, găsindu-i nenumărate efecte adverse “groaznice”, în încercarea lor de a manipula opinia publică?!

Josnic, nu?!

Semnați petiția pentru avizarea Ivermectinei în România'', a scris medicul chirurg estetician, într-o postare pe Facebook.

Pentru avizarea Ivermectinei

50 milioane de oameni se tratează anual cu Ivermectină. Este studiată și utilizată de peste 25 de ani. La sute de milioane de pacienți (umani) tratați cu Ivermectină până acum, în zeci de ani, nu credeți că cel puțin dpdv al siguranței administrării, adică al reacțiilor adverse, acest medicament este foarte bine cunoscut?!

IVERMECTINA cancerigen?!? Nimic mai fals. Ba este exact invers. “Researchers in Japan and the United States have found that ivermectin, a drug used to kill parasites, suppresses tumour development in epithelial ovarian cancer.” {Cercetători din Japonia și SUA au descoperit că ivermectina, un medicament utilizat pt a distruge paraziții, inhibă dezvoltarea tumorală în carcinomul epitelial ovarian}.

IVERMECTINA produce orbire?!? Este o tâmpenie.... Sunt zeci de medicamente care produc afecțiuni ale vederii, ce pot da în final cecitate, și zac liniștite în rafturile farmaciilor umane, avizate fiind de ANMDM precum și de forurile similare internaționale.

''Nu avem niciun motiv să denigrăm această substanță''

. Studiile încheiate până în acest moment arată rezultate foarte bune vizavi de eficiența Ivermectinei în lupta cu Covid. Este considerată substanța "salvatoare de vieți", fiind extrem de eficientă în tratarea bolnavilor în stadii grave de boală. Pentru acești pacienți nu mai este timp... Ei trebuie să aibă acces imediat la Ivermectină. În fiecare zi mor încă 70-80 de bolnavi... În secțiile ATI din întreagă țară sunt 1000 de pacienți care au nevoie de acest medicament!

Ivermectina a fost deja introdusă în mai multe state ale lumii, în studiile clinice din spitale. În Franța și în Olanda ivermectina se găseste în farmaciile umane și se eliberează pe bază de rețetă.

Dorim ca Ivermectina să fie introdusă și în spitalele din România, în studii clinice la pacienții COVID, în cel mai scurt timp posibil!

Vă invit să semnați petiția!'', a scris medicul Adina Albers pe site-ul său.

