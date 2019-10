Adina Anghelescu afirmă că asistăm la o serie de manipulări și intoxicări în cazul Caracal.

"Ancheta crimelor de la Caracal a inceput să devina un spectacol de prost gust in care sunt antrenati sa faca exces de imagine si comentarii tot felul de personaje fara studii criminalistice, fara sa fi fost vreodata la fata locului la o crima, fara sa fi asistat la vreo necropsie, fara sa se documenteze macar despre anumite detalii vehiculate prin media daca sunt sau nu adevarate (cel putin din doua surse). Altii, chiar si cu studii de Drept, fac pe fraierii si ridica mingi false la fileu, ca sa nu iasa din “trend”.

Dragilor, avocatii pot spune orice, doar apara interesele unei persoane in cauza si fac asta cu cata minte au sau depinde ce urmaresc, desi avocatii, in faza de urmarire penala sunt obligati de codul de procedura penala SA NU FACA declaratii publice legate de actele dintr-un dosar aflat in faza de urmarire penala NEPUBLICA. Jurnalistii pot pune intrebari, pot ancheta si ei jurnalistic (desi nu au toate mijloacele pe care le are un criminalist si de aici si multe dileme, ipoteze, variante, speculatii).

Dar rolul jurnalistului nu este acela de a se pozitiona doar de partea care convine (ca, deh, asta cere publicul cica!) in goana dupa rating sau te miri ce altceva. Jurnalistii trebuie sa puna cap la cap toate informatiile, si cele obtinute din surse, si cele oficiale, si cele pe care le afla prin propriile investigatii, sa discearna ce este fake si ce este pur news sau dezvaluire certa, sa ia in calcul analizele specialistilor din domeniu si nu pe ale unor novici care vin pe la televizior sa se dea atoatestiutori, sa nu puna botul la scrisorele anonime care pot fi scoase din burta sau chiar facute de unii pe bani (posibil si asta!) sau care au un anume interes sa intre in “show” ca sa il intretina"

