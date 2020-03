Adina Vălean, comisar european: Solicit ca în fiecare frontieră să nu mai existe o dublă verificare a transportatorului

"Sigur că există decizii fiindcă UE are posibilitatea să intervină direct, acolo unde are competență, dar pe lângă asta există un efort susținut. Și mă gândesc în special la domeniul meu, cel al transporturilor, de coordonare și de ghidare a statelor membre, în sensul în care ar trebui să ia măsuri armonizate. UE face eforturi de coordonare, de ajutor economic și proiecțiile pe care le facem sunt atât în legătură cu evoluția virusului, cât și cu evoluție economică. Dacă mă gândesc numai la domeniul meu, sectorul transporturilor aeriene e într-o presiune și stres economic fabulos.

Preocuparea nu e să facem statistici, ci să vedem care sunt regulile pe care le putem schimba prin legislația europeană, suportul pe care-l putem da statelor membre și băncilor, pentru a interveni din punct de vedere fiscal, instrumente financiare, ajutor de stat, în sprijinul companiilor din sectorul de transport. Eu construiesc fișe pe sectoare cu ceea ce s-ar putea utiliza din punct de vedere economic pentru această industrie esențială pentru sângele economiei", a spus Adina Vălean.

Comisarul european a declarat că intenționează să propună atenuarea impactului crizei coronavirusului asupra sectorului transporturilor. Concret, Adina Vălean solicită să nu mai existe o dublă verificare a transportatorilor pentru că "dacă sunt băgați în carantină sau izolați, vom avea o mare problemă cu numărul de lucrători din domeniul transporturilor".

"Legat de transportatorii români, sigur că suntem în legătură cu ei, dar privirea mea este la nivelul UE pentru că ceea ce am reușit să facem de săptămâna trecută este să ridicăm la nivel politic importanța fluxului de mărfuri prin frontiere, un lucru foarte greu de făcut. Noi am făcut și am inclus într-o acceptare pentru miniștrii de Interne un set de reguli, astfel încât ei să lase transportatorii în continuare. Ceea ce vreau eu să fac, dar am nevoie de de sprijinul fiecărui stat membru, este ca în fiecare frontieră să nu existe o dublă verificare a transportatorului, să existe linia de transport pentru fluidizare. Nu vreau ca transportatorii mei cu camioanele de mărfuri să fie verificați mai mult decât pentru temperatură. Pentru că dacă sunt băgați în carantină sau izolați, vom avea o mare problemă cu numărul de lucrători din domeniul transporturilor. Aceste lucruri vor fi mâine discutate și agreate", a adăugat Adina Vălean.

