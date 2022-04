Iubitul Elenei Udrea, apel la Avocatul Poporului ca să o elibereze: "Ne dorim o judecată dreaptă şi corectă!"

"Zilele acestea, citind stirile aparute in legatura cu cazul Elenei, mi-a atras atentia un articol in care era redata declaratia Avocatului Poporului, doamna Renate Weber, si as dori sa fac un apel public catre doamna avocat. Redau mai jos declaratia dansei:

”Decizia CJUE din 21 decembrie 2021 mi se pare problematica. Nu pentru ca proclama suprematia dreptului european, caci acolo unde acest drept exista el face parte oricum din dreptul nostru intern, conform art 11 din Constitutie. Ci pentru ca deschide o portita prin care judecatori ignoranti sau de rea credinta (exista si aceste categorii, din pacate) vor interpreta abuziv decizia CJUE si vor inlatura obligativitatea deciziilor CCR. Practic vor incalca Legea fundamentala a Romaniei, iar de la acest moment incolo orice va fi posibil. Repet, e vorba de cei care sunt fie prea ignoranti sa inteleaga decizia CJUE, fie au o agenda proprie in afara principiilor statului de drept”.

Se pare ca a avut dreptate, cazul Elenei Udrea ii confirma afirmatia. Rog public Avocatul Poporului sa intervina si sa intreprinda masurile necesare pentru a sesiza Curtea Constitutionala cu privire la nelegalitatea condamnarii unui cetatean roman, a Elenei Udrea, in urma interpretarii abuzive a deciziei CJUE, asa cum domnia sa a precizat, si inlatura Constitutia Romaniei. Fac un apel la doamna Renate Weber sa se implice in acest caz, si sunt convins ca pentru Avocatul Poporului nu conteaza ca este vorba despre cetateanul Elena Udrea, sau alt cetatean roman. V-ati consacrat ca fiind o femeie curajoasa. Sunteti mama, luptati ca o mama!

Ne dorim o judecata dreapta si corecta!”, a fost mesajul iubitului Elenei Udrea.

Fostul ministru Elena Udrea rămâne în arest în Bulgaria, până la extrădarea sa, a decis, joi, Curtea de Apel din Sofia. Curtea de Apel din Sofia a decis ca Elena Udrea să rămână în arest preventiv în Bulgaria până se va lua o decizie în procesul privind extrădarea.

După procesul de extrădare, Elena Udrea ar urma să fie adusă în România.

În ultimele zile, fostul ministru a stat în arest, iar audierea s-a făcut după ce autoritățile din România au solicitat extrădarea Elenei Udrea.

Ea a fost condamnată săptămâna trecută la 6 ani de închisoare cu executare în dosarul Gala Bute.

Decizia aparține Înaltei Curți de Casație și Justiție și este definitivă.