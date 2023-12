Adrian Marinescu, adevărul despre Mycoplasma pneumoniae, ”sindromul plămânului alb”, care a ajuns în România: ”Este o bacterie atipică!”

Sindromul plămânului alb, pneumonia misterioasă care face ravagii în toată lumea, a ajuns și în România. Medicul Adrian Marinescu a explicat cât de periculoasă este boala ce trebuie să facem în cazul în care prezentăm simptome.

Sursa foto: Antena 3 CNN | Profimedia

Din ce în ce mai multe cazuri de infectare cu bacteria Mycoplasma pneumoniae sunt diagnosticate la Institutul Matei Balş din Capitală, dar şi la spitalul Victor Babeş. Iar medicii sunt îngrijorați să nu apară o nouă epidemie.

Mai multe țări au luat deja măsuri de prevenire a infectării.

„În primul rând, acest nou virus e, de fapt, o bacterie. În al doilea rând, ce se întâmplă în China probabil că pleacă de la presiunea psihologică din pandemie, putem să-i înțelegem, pentru că au trecut printr-o perioadă grea. Ce au observat chinezii, într-o perioadă destul de scurtă de timp, faptul că aveau destul de multe cazuri de pneumonie. Pneumonia e practic complicația care poate fi dată de o infecție virală sau bacteriană. Ei au și spus foarte clar că au descoperit această mycoplasma pneumoniae, dar că în același timp au avut și cauze virale și că, până la urmă, într-un sezon cu infecții respiratorii, e normal să ai și pneumonie”, a explicat medicul infecționist, Adrian Marinescu.

Acesta spune că este mult prea devreme să ne gândim la epidemii, pandemii, sau măsuri de restricție. Românii ar trebui, totuși, să respecte măsurile de igiena de bază.

„În Europa și în România mycoplasma pneumoniae, adică această bacterie atipică, este dintotdeauna, nu este nimic nou și, într-adevăr, și în momentul de față, în spitale există internări cu infecții cu mycoplasma, adică pneumonie, nu e nimic deosebit, nu sunt cazuri multe, sunt cazuri rare, care într-adevăr pot să pună probleme, pentru că ar trebui să știm așa: când este o infecție bacteriană pe care nu o tratezi cu antibioticul potrivit, evident că ea poate să evolueze la complicații majore care pun viata în pericol. Lucrul ăsta se poate întâmpla. Dar de aici, până la punctul în care ne-am gândi la pandemii, epidemii sau restricții cred că e o distanță foarte mare și nu are rost să o luăm în calcul acum”, a mai spus infecționistul la România TV.

Potrivit acestuia, nu doar mycoplasma pneumoniae poate duce la pneumonie, ci orice infecție virală sau bacteriană netratată.

„Pneumonia poate să apară și după o infecție virală și una bacteriană. Dacă am un număr mare de infecții respiratorii, și gripa și alte virusuri respiratorii dau și pneumonie. Pneumonie care poate fi mai ușoară sau poate fi mai complicată, inclusiv rujeola, apropo de cazurile pe care le avem acum, poate să dea pneumonie. Până la urmă, faptul că am mai multe pneumonii nu înseamnă decât că sunt multe cauze – virusurile pe care le am în momentul ăsta, bacteriile, vă referiți la o pneumonie bacteriană, pe care dacă nu o tratezi corect, într-adevăr poate să ducă inclusiv la deces în unele cazuri. N-aș spune că sunt mai multe pneumonii față de un sezon similar cu infecții respiratorii. Nu comparăm cu pandemia, acolo erau alte situații, cu restricții, vorbesc în general”, a concluzionat medicul.