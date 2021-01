Adrian Năstase: Știrea aceasta a căzut ca un trăznet

"Stirea a cazut ca un traznet. Ambasadorul american Adrian Zuckerman ne paraseste dupa doar un an de mandat la Bucuresti. Numit politic, fara a cunoaste reguli elementare ale diplomatiei si curtoaziei, el s-a comportat in Romania intr-un mod sfidator, amestecandu-se in alegeri, pronuntandu-se public in chestiuni de politica interna. Nu cred ca l-a respectat cineva pentru atitudinea lui partizana – cu exceptia lui Iohannis si, poate, a lui Dancu.

Mi-am adus aminte de Alan Green jr., ambasador politic, om de afaceri si sponsor al presedintelui Bush, trimis la Bucuresti inainte de 1989 pentru o sinecura linistita. A venit Revolutia si ambasadorul Green a fost complet depasit de situatie. Din fericire, ceilalti membri ai ambasadei erau adevarati profesionisti.

Nu cred ca ati citit cartea mea „Lumea, americanii si noi” sau editia a doua, „Romanian-American Relationship. My Contribution” (cred ca amandoua pot fi citite pe sectiunea „carti” a blogului meu). Am analizat acolo toti ambasadorii americani trimisi la Bucuresti dupa Revolutie."

Continuarea, pe adriannastase.ro.