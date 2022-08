Cât i-a venit lui Adrian Năstase factura la ferma de la Cornu. "Ani de zile am făcut presiuni"

Invitat joi la Antena 3, fostul premier şi ministru de Externe, Adrian Năstase, a vorbit nu numai pe teme politice ci şi economice.

El a răspuns provocării lansate de moderatoarea Mihaela Bîrzilă cu privire la factura primită la Cornu, unde are o fermă.

"La Cornu am plătit mai puțin pentru că am pus 6 kilowați de panouri fotovoltaice și asta ne ajută. Bun, nici nu stăm acolo tot timpul, nici nu avem niște cheltuială de energie extraordinar de mare. Dar asta ne ajută și poate că nu știți, dar ani de zile am încercat să fac presiuni - și cred că am reușit - la ANRE pentru realizarea acestui proiect cu panourile solare.

Mergând în străinătate, vedeam și în cele mai mici sate - în Austria, în Germania - casele cu acoperișurile cu panourile fotovoltaice. Noi nu am avut o vreme lege, iar după aceea, câțiva ani nu s-au dat normele de de aplicare.", a explicat Adrian Năstase.