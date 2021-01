Adrian Năstase, mesaj ironic pentru Klaus Iohannis: "Nu scriu mai mult pentru că vreau să rămân modest!"

„Președintele României, Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 13 ianuarie a.c., decretul de decorare a Excelenței Sale Zuckerman Adrian, Ambasador al Statelor Unite ale Americii la București, cu Ordinul National „Steaua Romaniei”, in grad de Mare Cruce, în semn de înaltă apreciere pentru întreaga activitate desfășurată pe parcursul mandatului său în România, precum şi pentru implicarea substanțială în dezvoltarea şi aprofundarea Parteneriatului Strategic dintre țara noastră şi Statele Unite ale Americii”.

'Dragi prieteni,

Iohannis i-a acordat lui Zukerman aceeasi decoratie pe care mi-a retras-o mie (numarul lor este limitat). Probabil ca a pus in balanta sapca pe care i-a procurat-o Zuckerman la Washington si desenele de autostrazi de miliarde de dolari cu activitatea mea ca ministru de externe (inclusiv contributiile legate de primul razboi in Irak), sau ca premier (contributiile in al doilea razboi din Irak, parteneriatul militar ce a dus la intrarea Romaniei in NATO, autostrada Bechtel, etc). Nu scriu mai mult pentru ca vreau sa raman modest!

Cred insa ca este o situatie jenanta pentru Iohannis. Dar si pentru Romania…Astept si parerile voastre', a scrie Adrian Năstase, pe adriannastase.ro.