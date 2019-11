Adrian Năstase, mesaj emoționant: Pentru mine, 30 noiembrie este o zi specială!

Adrian Năstase a postat, sâmbătă, de Sfântul Andrei, un mesaj emoționant pe blogul său personal.

"Astazi il sarbatorim pe Sfantul Apostol Andrei, patronul spiritual al romanilor si ocrotitorul Romaniei. Este o zi importanta in calendarul nostru, zi asezata, in mod fericit, inaintea unei alte sarbatori de suflet – Ziua in care s-a implinit Marea Unire.

Aceasta sarbatoare ne aminteste de sacrificiul celui care a fost ucenicul Sfantului Ioan Botezatorul si care a murit rastignit in timpul imparatului Nero.

Pentru mine, 30 Noiembrie este o zi specială pentru că il sărbătorim pe Andrei, fiul nostru, si-i dorim să fie sănătos, să-si trăiască viata linistit, alături de Bianca si de cei doi fii – Nicolas si Filip."

