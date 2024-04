Un cățel din Timişoara a călătorit 100 de kilometri la motorul unei maşini şi a scăpat fără nicio zgârietură

Un căţel din Timişoara a căutat, cel mai probabil, să se adăpotească, şi a ajuns la motorul unei maşini. Şoferul a plecat către Cluj şi abia după 100 de kilometri a descoperit animalul ascuns sub capotă.

Poveste cu final fericit în cazul unui cățel care a călătorit 100 de kilometri sub capota unei mașini. Acum, micuţul îşi caută o familie iubitoare.

Părea a fi o zi normală în Timișoara când un bărbat s-a urcat la volanul mașinii sale pentru a conduce spre Cluj, la sora sa. Pe drum, după ce a parcurs 100 de kilometri, șoferul a sesizat faptul că se întâmplă ceva neobișnuit la maşină.

"Când am deschis capota am găsit acest pui de câine, ascuns la motor. Norocul lui că a scăpat fără nicio zgârietură după mai bine de 100km parcurși cu el sub capota, și după jumătate de oră de chin pentru a-l scoate", a declarat şoferul, surprins de aventura cățelului, dar şi mulțimit că acesta a supraviețuit.

Acum, căţelul îşi caută o familie. Şoferul nu îl poate păstra şi caută un stăpân responsabil care să îi ofere blănosului un adăpost.