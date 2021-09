Milionarul din Timiş otrăvit cu mercur de fosta amantă rupe tăcerea: "Fetele astea sunt în stare de orice pentru bani"

Milionarul a oferit un interviu în exclusivitate pentru Antena 3 în care pune cap la cap informaţiile pe care le deţine împotriva fostei amante, pe care o acuză de tentativă de omor, după ce acesta ar fi descoperit că a fost otrăvit cu mercur.

Adrian Petru Luca a povestit cum a cunoscut-o pe tânăra cu care a avut o relaţie, dar şi cum a înţeles, într-un final, că aceasta nu încerca decât să obţină bani, vacanţe şi cadouri extravagante.

După aproximativ doi ani de relaţie, milionarul a început să se simtă din ce în ce mai rău şi a bănuit-o pe tânără că încearcă să îl otrăvească. Fără să îi spună iubitei, milionarul a făcut analize pentru a stabili dacă a fost otrăvit, iar într-un final, rezultatele au venit de la un laborator din Germania.

Medicii de acolo i-au spus milionarului român că în sângele său a fost descoperit mercur de zece ori peste limita admisă.

Pusă în faţa rezultatelor, tânăra a negat că a încercat să îl otrăvească cu mercur şi apoi a dispărut timp de două săptămâni.

Interviu exclusiv cu Adrian Petru Luca, milionarul din Timiş otrăvit cu mercur de fosta amantă

"Adrian Petru Luca: Cu domnişoara Miss, în 2018, în primăvară (n.r. s-au cunoscut).

Reporter: Cum au decurs lucrurile în toţi aceşti ani?

Adrian Petru Luca: Am avut o relaţie clasică între un bărbat şi o femeie, nimic special. Până anul trecut.

Reporter: Ce s-a întâmplat anul trecut?

Adrian Petru Luca: Am început să mă simt foarte rău, nu ştiam ce am, credeam că mi-am pierdut minţile, că înnebunesc. Şi într-un final, după multe analize, am descoperit mercur de vreo zece ori peste limita normal admisă. Problema este că mercurul ăsta nu stă în sânge. El doar circulă şi se depozitează într-un final, în general în creier, ficat, rinichi. Îţi afectează tot organismul şi te transformi într-o plantă. Ţi se blochează creierul, nu mai poţi gândi, nu mai auzi, nu mai poţi respira.

Reporter: Aţi sunat-o imediat şi i-aţi comunicat rezultatele?

Adrian Petru Luca: Da, sigur că da.

Reporter: Şi ce v-a răspuns?

Adrian Petru Luca: N-a recunoscut nimic. Şi a doua zi a dispărut. Vreo două săptămâni. A zis că pleacă la mănăstiri, de fapt a fugit la Braşov unde avea alt pretendent. A fugit, pur şi simplu. Şi-a dat seama că am aflat.

Reporter: Intuiţi momentele în care v-a otrăvit cu mercur? Cum se întâmpla?

Adrian Petru Luca: Îmi punea în cafea, în vin şi noaptea îmi punea după ureche. Sunt probe certe, din punctul meu de vedere, sunt declaraţiile martorilor, sunt multe probe de care nu vreau să vorbesc. În momentul în care îl manipulezi (n.r. mercurul), vaporii sunt extrem de periculoşi şi n-ai cum să scapi. Eu sunt convins că şi ea este intoxicată cu mercur chiar dacă nu vrea să îşi facă analiza.

Reporter: A avut vreodată simptome în prezenţa dumneavoastră?

Adrian Petru Luca: Da, are simptomele. Sunt luni de zile în care nu poţi să te mişti din pat. Eşti o plantă, nu ai energie, nu ai energie să vorbeşti. Nu ai forţă mentală să gândeşti. Stai şi respiri aşa cum poţi. Am încercat în Viena, am încercat în Munchen, am încercat la Milano, din păcate în Europa tratamentul ăsa este superficial şi singurii care au un tratament care dă roade pentru povestea asta sunt americanii şi abia din primăvară, când am avut acces la sistemul de tratament şi medicamentele din SUA am început să mă recuperez.

Reporter: Ştiţi şi de unde procura acest mercur? Din ţara noastră, din străinătate?

Adrian Petru Luca: Da, ştiu, dar nu pot să dau date din anchetă".

Transfer de 50.000 de euro pentru retragerea unei plângeri

Ca probă pentru susţinerea acuzaţiilor lansate împotriva fostei amante, milionarul a prezentat şi o serie de conversaţii, declaraţii şi chiar un transfer de 50.000 de euro în contul tinerei, bani ce ar fi fost solicitaţi de aceasta pentru retragerea unei plângeri.

De asemenea, într-un clip video pus la dispoziţie de Adrian Petru Luca, fosta sa iubită apare în timp ce încarcă în portbagajul unui autoturism de lux marca Porsche Cayenne mai multe pungi cu produse de lux de la Luis Vuitton. Într-un alt clip video, tânăra apare într-un avion privat, în timp ce este întrebată de milionar "dacă îl admiră" şi "dacă îl iubeşte".

În conversaţiile de mai sus, purtate în mediul online, fosta amantă a milionarului îl ameninţă pe acesta că "i s-a terminat norocul", dar şi că "o să plătească pentru tot ce a făcut".

Totodată, milionarul o acuză pe tânără de şantaj, după ce i-ar fi solicitat bani pentru retragerea unei plângeri.

În mesajul de mai sus, trimis de fosta amantă a lui Adrian Petru Luca, tânăra i-a solicitat acestuia o "compensaţie" în schimbul unei declaraţii gata completate ce urma să fie depusă la Poliţie pentru retragerea unei plângeri.

De asemenea, tânăra a semnat, la data de 23 iunie 2020, o declaraţie pe propria răspundere prin care a declarat că "nu voi mai avea alte pretenţii financiare în schimbul retragerii plângerii penale".

În aceeşi zi, milionarul a transferat în contul tinerei suma de 50.000 de euro cu descrieriea "Santaj", dar şi cu detaliile: "Cadou - retragere plangere".

În prezent, povestea dintre milionar şi fosta amantă se află pe masa anchetatorilor, care urmează să stabilească dacă milionarul a fost otrăvit cu mercur şi dacă fosta sa amantă se face vinovată de plănuirea şi executarea tentativei de asasinat.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal