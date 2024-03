Prof. dr. Adrian Streinu-Cercel a primit titlul de Doctor Honoris Causa la Universitatea Apollonia din Iaşi

Prof. dr. Adrian Streinu-Cercel a fost premiat la congresul Apollonia din Iași. A primit titlul de Doctor Honoris Causa pentru activitatea sa în domeniul medical.

Trei mari personalități ale culturii și lumii academice din România au primit titlul de Doctor Honoris Causa la Iași în cadrul Ceremoniei deschiderii Congresului Universităţii Apollonia. Printre aceștia s-a numărat și prof. univ. dr. Adrian Streinu-Cercel.

"Este un lucru meritoriu şi cred că oricine ar primi o astfel de distincţie s-ar bucura. Aşa o fac şi eu, mă bucur în acest moment. I-am asigurat pe colegi, ca şi până acum, de suportul meu în ceea ce putem să facem împreună şi sper ca pe viitor să putem colabora şi mai mult decât am făcut-o până acum", a declarat profesorul Adrian Streinu-Cercel.

"Este pentru noi, într-adevăr, pentru Universitatea Apollonia din Iaşi, o mândrie faptul că astăzi am avut un eveniment cu totul şi cu totul particular. Am acordat titlul de doctor honoris causa la trei personalităţi ale culturii şi academismului românesc şi anume este vorba despre domnul profesor Chivu, de asemenea domnul profesor universitar Petre Roman şi domnul profesor Streinu-Cercel. Suntem, aş zice, în linia unei tradiţii academice străvechi. Am preluat de la universităţile din 1200, Bologna şi altele, am luat această procedură care aduce recunoştinţă unor personalităţi deosebite ale vieţii academice şi culturale, ceea ce am realizat şi am făcut şi noi astăzi", a explicat dr. Vasile Burlui, preşedintele şi fondatorul Universităţii Apollonia.

Evenimentul s-a terminat cu un concert oferit de Orchestra Universității Naționale de Arte "George Enescu".