Afacerea de succes cu care un român a dat lovitura. Un produs poate să coste chiar și 15.000 de euro

Un bucureștean în vârstă de 42 de ani, pe nume Marian Ioniță, a transformat cu succes o pasiune personală într-o afacere înfloritoare. Un produs costă și 15.000 de euro.

Marian Ioniță este un bucureștean în vârstă de 42 de ani, care a dezvoltat o aptitudine pentru desen și lucrul manual încă de când era copil.

În timpul pandemiei, când a fost nevoit să rămână acasă, el s-a aventurat în lumea sudurii.

Aici, talentul său s-a exprimat prin crearea unor personaje din filme SF și desene animate.

Fiecare din aceste creații poartă o parte din inima și pasiunea lui Marian.

De-a lungul timpului, el a reușit să producă numeroase personaje, fiecare dintre ele având o rezistență și atracție incontestabile.

Cu resurse financiare limitate, dar cu multă muncă și determinare, Marian a reușit să transforme această pasiune într-o sursă de venit.

Valorile acestor personaje create din fier reciclat pot ajunge la sume considerabile, ajungând până la 15.000 de euro pentru un singur produs.

"Nu-i așa greu, are și ăsta vreo 250 de kilograme. Asta-i prima mea piesă și să zic așa țin cel mai mult la el. Când am început, am avut niște piese de mașină în garaj și am vrut să-i fac capul lui Predator.

Eu tot desenându-l cât am fost mic, am vrut să-i fac capul, eu neștiind să sudez. Am luat de la un prieten aparat de sudură cu electrod" a spus Marian, potrivit Observator News.

Cea dintâi creație a sa cântărește 250 de kilograme, iar el continuă să colecteze diverse piese de la dezmembrări, service-uri auto și centre de colectare, pe care le transformă în opere de artă animate.