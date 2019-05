ALEGERI EUROPARLAMENTARE 2019. Carmen Avram: „Am votat cu speranța că nu vor mai exista voturi împotriva României niciodată”

Sursă foto: Captură Antena 3

ALEGERI EUROPARLAMENTARE 2019. Carmen Avram, care ocupă locul doi pe lista PSD pentru alegerile europarlamentare, a spus că a votat „cu speranța că nu vor mai exista voturi împotriva României niciodată”.

„Am votat cu speranța unei voci puternice românești în Europa, la Bruxelles, în Parlamentul European. Am votat cu speranța că vom fi, în sfârșit, o echipă unită acolo. 32 de europarlamentari care să vorbească pe aceeași voce. Am votat cu speranța unor lideri care urmează să fie aleși, desemnați acum la Bruxelles, care să fie puțin mai corecți cu România și care să ne vadă în adevărata noastră lumină, nu așa cum am fost descriși pe nedrept în ultimii ani. Am votat cu speranța că nu vor mai exista voturi împotriva României niciodată”.

„În legătură cu referendumul am spus cam tot ce am avut de spus și mi-am spus opinia foarte clar în timpul campaniei electorale”, a mai spus jurnalista.