ALEGERI EUROPARLAMENTARE 2019. Iohannis: Veniți la vot, dragi români! Tăriceanu: Mă bucur că este interes pentu aceste alegeri - LIVE TEXT

Update 11.00: Liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu a declarat după ce a votat că participarea numeroasă a românilor la vot îl bucură.

"Înseamnă că este interes pentru aceste alegeri pentru Parlamentul European, care au un rol important și vor avea un rol și mai important pe măsură ce fiecare va înțelege că deciziile care se iau în forurile europene ne afectează viața". a spus Tăriceanu.

Update 10.35: Codrin Ștefănescu a spus că a votat pentru o Românie normală.

"Am votat pentru o Românie normală, așa cum am dorit-o acum 30 de ani când tânăr fiind am fost pe baricadele Revoluției din 1989, am votat pentru oameni care cred în Dumnezeu, care au frică de Dumnezeu, pentru oameni normali, gospodari, pentru oameni care construisc, nu pentru oameni care dărâmă.

Sper ca votul meu să conteze, sper ca votul tuturor românilor să conteze și sper ca astăzi România să dea un semnal foarte clar că sunt alături de oameni și de români care vor binele României", a spus Codrin Ștefănescu.

Update 10.22: După ce votat, președintele Klaus Iohannis a îndemnat românii să vină și să facă la fel.

"Veniți la vot, dragi români! Veniți la vot că astăzi puterea politică este la voi. Astăzi decidem împreună cum arată România de mâine. Merită! Chiar merită să votați!

Astăzi, decideți pentru următoarele luni, ani. Suntem la primele alegeri dintr-un ciclu mai lung, este începutul unei serii de alegeri și astăzi puteți să începeți să schimbați România", a spus Klaus Iohannis.

Update 9.51: Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a declarat că a votat pentru dorinţa ca România să fie egală cu alte ţări europene şi respectată.



"Am votat pentru cei care vor aduce mai mult respect pentru România. Am votat şi pentru poporul român, pentru demnitate şi pentru dorinţa de a fi egali cu cei din marea familie europeană din care facem parte", a afirmat Sorina Pintea, la ieşirea de la urne.



Update 9.08: Preşedintele Partidului Naţional Liberal, Ludovic Orban, a declarat, duminică, că votul este "cea mai puternică armă" pe care o are la dispoziţie fiecare cetăţean, susţinând totodată că rezultatul scrutinului va surprinde şi va arăta clar că lucrurile "s-au schimbat fundamental" în România.

"Mi-am exercitat dreptul constituțional la vot, atât la referendumul convocat de președintele României, cât și la alegerile pentru Parlamentul European. Am votat astăzi ca să fiu sigur că România va fi condusă de oameni cinstiți, de oameni corecți, de oameni care respectă legea și nu de hoți. Am votat ca să fiu sigur că Guvernul nu va mai putea emite ordonanțe de urgență în care să calce în picioare drepturile și libertățile fundamentale ale românilor, să calce în picioare independența justiției, să pună între paranteze parcursul european al României", a spus Ludovic Orban.

Update 8.40: Preşedintele PLUS, Dacian Cioloş, a declarat duminică la Zalău că votul la alegerile europarlamentare va reprezenta un semnal pentru cei care conduc astăzi România şi va avea un efect mult mai mare decât alegerea membrilor Parlamentului European.

"Sunt convins de faptul că foarte mulţi români aşteaptă ziua aceasta încă din iarna anului 2017, când stăteam în stradă, mulţi dintre români supăraţi că n-au votat la timp în 2016. Iată, a venit ziua în care putem să ne transmitem mesajul foarte clar, ferm şi mult mai eficient decât stând în stradă şi anume prin vot şi sper să fie cât mai mulţi români care să ia decizia ca astăzi să meargă la vot. (...) Acum foarte mulţi români ştiu exact de ce să voteze şi pentru alegerile europarlamentare dar şi pentru referendum. Sunt convins că acest vot va avea un efect mult mai mare decât acela de a trimite 32 de români în Parlamentul European. Va fi un vot semnal pentru cei care conduc astăzi România şi e important să facem acest pas astăzi", a declarat, la ieşirea de la urne, Dacian Cioloş.

Update 8.32: Prim-vicepreşedintele PNL, deputatul Raluca Turcan, a declarat duminică la ieşirea de la urne că a votat "cu mare emoţie, pentru viitorul copiilor noştri".



"Am votat cu mare emoţie, mai mare decât niciodată. Am votat pentru viitorul copiilor noştri. Uitându-mă pe listă, am simţit o responsabilitate uriaşă. (...) Realmente pentru noi este o uriaşă responsabilitate în momentul de faţă. De asemenea, am votat pe celelalte două buletine de vot. (...) Noi cu toţii ne dorim o Românie europeană", a spus Raluca Turcan.





Raluca Turcan, lider al PNL Sibiu, a votat duminică dimineaţa la secţia nr. 42 din municipiul Sibiu.

Update 8.31. Liderul PLUS, Dacian Cioloș, a votat: "Foarte mulți știu exact de ce să voteze și pentru europarlamentare și pentru referendum. Sunt convins ca votul va avea un efect mai mare decât de a trimite 32 de reprezentanți ai României în Parlamentul European.Va fi un vot semnal", a declarat Cioloș.

Update 8.30. Primarul Iaşiului, Mihai Chirica, şi candidatul independent la alegerile europarlamentare George Simion şi-au exercitat dreptul de vot duminică dimineaţa, aceştia prezentându-se la urne imediat după deschiderea programului de votare, la secţia de votare nr. 201 din municipiu.



"Prin faptul că m-am prezentat la vot la deschiderea secţiilor de votare vreau să arăt că trebuie să ne trezim mai devreme. De 30 de ani stăm şi aşteptăm să facă alţii munca pentru noi. Fiecare cetăţean din România trebuie să îşi asume votul. Invităm pe toată lumea să iasă la vot, să voteze responsabil, să gândească înainte de a pune această ştampilă care decide viitorul. Sperăm la un viitor mai bun", a declarat, la ieşirea de la vot, primarul Mihai Chirica.



El a fost urmat în secţia de votare de candidatul independent la alegerile europarlamentare George Simion, care a votat pe listele suplimentare.



"Am votat la Iaşi, oraşul celor trei mari Uniri, pentru a avea o Românie care să fie mare în Europa şi mare în lume. Totodată, votez la Iaşi pentru a da o palmă partidelor politice", a declarat George Simion.

UPDATE: A început votul și în diaspora din Europa. La Bruxelles, românii au făcut coadă în fața unei secții de votare. Și la Viena, câțiva români veniseră înainte de deschiderea urnelor.

Cele peste 18.000 de secţii de votare organizate la nivel naţional pentru alegerile europarlamentare şi pentru referendumul convocat de preşedintele Klaus Iohannis s-au deschis, duminică, la ora 7,00.



Aproape 18.000.000 de alegători sunt aşteptaţi la vot, procesul electoral urmând să se desfăşoare până la ora 21,00.



Pentru cele două scrutine au fost organizate 18.730 de secţii de votare pe teritoriul naţional, în străinătate cetăţenii români putând să voteze în 441 de secţii.



În Bucureşti, vor fi 1.269 de secţii de votare. În sectorul 1 al Capitalei vor fi organizate 166 de secţii, în sectorul 2 - 202, în sectorul 3 - 287, în sectorul 4 - 183, în sectorul 5 - 197, iar în sectorul 6 - 234.



Alegătorii vor primi trei buletine - unul pentru alegerile europarlamentare şi două pentru referendum. Se votează în aceleaşi secţii de votare, în acelaşi interval de timp, între orele 7,00 - 21,00, cu aceleaşi ştampile cu menţiunea "VOTAT", pe buletine de vot separate - unul pentru alegerile europarlamentare şi câte unul pentru fiecare întrebare a referendumului.



În secţia de votare vor fi instalate trei urne de vot, câte una pentru fiecare buletin de vot.



Alegătorul poate să voteze pentru un singur tip de scrutin sau pentru amândouă. El prezintă operatorului de calculator actul de identitate şi precizează pentru ce tip de scrutin doreşte să voteze.



Cetăţenii români care au vârsta de 18 ani, împliniţi până în ziua de referinţă inclusiv, au dreptul de a alege membri din România în Parlamentul European.



Alegătorii care în ziua alegerilor se află în localitatea de domiciliu sau reşedinţă votează la secţiile de votare la care sunt arondaţi. Cei care în ziua alegerilor se află în altă localitate (comună, oraş, municipiu) decât cea de domiciliu îşi vor exercita dreptul de vot la orice secţie de votare urmând a fi înscrişi în lista electorală suplimentară.



Au drept de vot şi cetăţenii comunitari care s-au înscris în listele speciale pentru a vota reprezentanţii României în Parlamentul European. Aceştia nu pot însă vota la referendum.



Cetăţenii români cu domiciliul în România pot vota la secţiile din ţară în baza cărţii de identitate, cărţii electronice de identitate, cărţii de identitate provizorie, buletinului de identitate, paşaportului diplomatic, paşaportului diplomatic electronic, paşaportului de serviciu, paşaportului de serviciu electronic sau a carnetului de serviciu militar, în cazul elevilor din şcolile militare, după caz.



Deţinuţii în baza unui mandat de arestare preventivă sau care sunt în executarea unei pedepse privative de libertate, dar nu li s-a interzis exercitarea drepturilor electorale votează prin intermediul urnei speciale.



Cu urna specială votează şi persoanele netransportabile din motive de boală sau invaliditate.