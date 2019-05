ALEGERI EUROPARLAMENTARE 2019. Raluca Turcan: Am votat pentru viitorul copiilor noştri

Foto: Raluca Turcan/ Facebook

ALEGERI EUROPARLAMENTARE 2019. Prim-vicepreşedintele PNL, deputatul Raluca Turcan, a declarat duminică la ieşirea de la urne că a votat "cu mare emoţie, pentru viitorul copiilor noştri".



"Am votat cu mare emoţie, mai mare decât niciodată. Am votat pentru viitorul copiilor noştri. Uitându-mă pe listă, am simţit o responsabilitate uriaşă. (...) Realmente pentru noi este o uriaşă responsabilitate în momentul de faţă. De asemenea, am votat pe celelalte două buletine de vot. (...) Noi cu toţii ne dorim o Românie europeană", a spus Raluca Turcan.



Raluca Turcan, lider al PNL Sibiu, a votat duminică dimineaţa la secţia nr. 42 din municipiul Sibiu.