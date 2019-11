ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Viorica Dăncilă a votat la Colegiul Sfântul Sava: „Am votat pentru o Românie care să meargă înainte, nu înapoi”

foto: Agerpres

ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Viorica Dăncilă, candidatul PSD la alegerile prezidențiale, a votat la Colegiul Sfântul Sava din Capitală. Ca și la primul tur, alături de fostul premier a venit și Lia Olguța Vasilescu, șeful său de campanie.

ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. „Am votat pentru o Românie care să meargă înainte, nu înapoi spre vremuri în care nu aveam drepturi, nu aveam libertăți, pentru că toată puterea era în mâînile unui singur om.

ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Am votat pentru un mandat la Cotroceni în care să vedem mai multă implicare, mai multă muncă, respect, devotament pentru poporul român și pentru interesele noastre naționale. Am votat din inimă și cu inima pentru poporul român. Românii hotărăsc dar eu am încredere în români. Votul de astăzi poate creiona un alt viitor pentru România.

ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Olguța Vasilescu este șeful meu de campanie. Nu luăm în calcul eșecul”, a spus Viorica Dăncilă.