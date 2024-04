Bătălia pentru Primăria București, motiv de glumă, pentru Florin Piersic Jr.: "Pâine și circ"

Actorul Florin Piersic Jr. a făcut o glumă pe baza alegerilor locale pentru Primăria București. Clipul a ajuns viral pe internet.

Florin Piersic Jr. a făcut un pamflet pe internet pe baza alegerilor locale pentru Primăria Capitalei. În imagini se vede că acesta sună un politician și anunță că dorește să candideze la Primăria București.

Actorul susține că a găsit soluția pentru ca bucureștenii să fie fericiți. Acesta ar fi: "pâine și circ". Materialul lui Florin Piersic Jr. a ajuns viral pe internet.

"- Vă salut!

- Da, spuneți!

- Florin Piersic Jr. mă numesc, aș vrea să candidez la primărie.

- Să ce?

- Să candidez pentru funcția de primar.

- Păi de ce, domnul Piersic? Ce pregătire aveți dumneavoastră?

- Păi sunt actor, regizor și mai și scriu unele lucruri.

- Păi și nu aveți treabă sau care e ideea?

- Ideea e că am soluția ca să fie bucureștenii fericiți.

- Ia ziceți-mi și mie?

- Păi e simplu. O să fac o brutărie.

- Așa.

- Adică o brutărie foarte mare, cam cât un mall așa. Ideea e că o să fie foarte ieftină pâinea.

- Ok.

- După aia o să îmi depun candidatura și pentru circ.

- De ce? Sunteți acrobat sau?

- A nu, nu, nu. Vreau să fiu director la circ.

- Păi de ce domnul Piersic.

- Păi ieftinesc biletele și gata am rezolvat problema.

- Păi și adică asta-i tot?

- Da, asta-i tot.

- Păi și așa credeți că se rezolvă probleme Bucureștiului cu pâine și circ?

- Păi mai vor oamenii și altceva?"