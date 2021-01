Alertă de securitate în SUA: Clădirea Capitoliului a fost închisă

Reporterii de la fața locului spun că s-a dat o alertă de urgență a fost și repetiția pentru inaugurarea domnului Biden a fost suspendată, relatează BBC.

Securitatea este sporită, cu mii de membri ai Gărzii Naționale desfășurați în perimetrul Capitoliului.

Lângă clădirea Capitoliului s-a putut observa fum. Pompierii din Washington DC au declarat presei locale că au răspuns unui apel de incendiu în zonă, iar focul a fost deja lichidat.

BREAKING: Smoke rising behind Capitol building. Inauguration rehearsal appears to be evacuating. Emergency announcement playing at Capitol grounds. pic.twitter.com/86J9S8CsMY