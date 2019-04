Alertă în Bușteni. Intervenție de urgență a salvamontiștilor după ce mai mulți turiști străini au rămas blocați de ninsoare pe munte

Foto: pixabay.com

Alertă în Bușteni unde cinci turiști germani au rămas blocați din cauza zăpezii abundente. Oamenii s-au aventurat pe un traseu închis la această vreme, cu intenția de a ajunge la Sfinx.

Au rătăcit drumul și nu au mai putut înainta.

Salvamontiștii fac eforturi să ajungă cât mai repede în zona Jepcii Mici. Ninge abundent și oricând se poate declanșa o avalanșă, iar riscul instalării hipotermiei e foarte mare.

”Acțiunea se desfășoară contra-cronometru. Tot traseul e înghețat. Turiștii au ignorat toate indicatoarele. Într-adevăr am demarat operațiunea foarte târziu. Procedura noi nu o înțelegem. S-a ținut linia ocupată și am aflat foarte târziu despre ei. Colegii mei care sunt în față mai au 20 de minute. Cu toții vom ajunge în 30 de minute. Abia am terminat o intervenție cu patru persoane, care erau în teneși. Noi am intervenit imediat și am reușit să îi salvă,”, a declarat Gheorghe Haiduc, șef Salvamont Bușteni.