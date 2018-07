Alertă în România. Cod galben de furtuni și ploi în mai multe zone din țară

Meteorologii au emis două avertizări cod galben de averse şi vijelii în Capitala și alte 31 de judeţe.

Intră în vigoare avertizarea meteorologilor dar vremea s-a stricat deja. Plouă de azi noapte. Și va ploua și mai mult.

În plus, trebuie să ne pregătim și pentru vijelii puternice până marți seară. In mai bine de jumatate din tara, e si cod de inundatii, in vigoare deja.

Prima avertizare cod galben emisă de către Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) va fi în vigoare până luni la ora 10.00.

În acest interval, va fi instabilitatea atmosferică accentuată în Banat, Oltenia, local în Crişana, sud-vestul Transilvaniei şi vestul Munteniei.

Sunt vizate paisprezece judeţe, unde se vor înregistra frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului cu aspect de vijelie, averse care vor avea şi caracter torenţial şi izolat grindină şi vor cădea cantităţi de apă de 20-25 l/mp şi izolat peste 30-40 l/mp. Conform meteorologilor, pe parcursul zilei de duminică, fenomene asociate instabilităţii atmosferice vor fi în zonele de deal şi de munte, în Maramureş, Crişana şi Transilvania şi local în Muntenia şi în Dobrogea.

Cea de a doua avertizare cod galben emisă de ANM vizează Capitala şi 31 de judeţe şi va fi în vigoare de luni de la ora 10.00 până marţi, la ora 23.00.

Meteorologii spun că în acest interval vor fi perioade în care instabilitatea atmosferică va fi accentuată în special în regiunile sudice, estice şi centrale, precum şi în zonele de deal şi de munte. Vor fi averse local torenţiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului ce vor lua şi aspect de vijelie şi izolat căderi de grindină. Cantităţile de apă accumulate vor fi de peste 25-30 l/mp şi pe arii restrânse 50-60 l/mp. Instabilitatea atmosferică se va menţine accentuată pe tot parcursul săptămânii, mai afirmă ANM.