Alerte de urși, lupi și șacali în România. Ministrul Mediului: "Avem mari probleme, fac prăpăd!"

Este alertă în mai multe orașe din România, după ce animalele sălbatice au ajuns aproape de locuitori.

Într-un cartier din Galați o bandă de șacali pare să fi făcut un obicei din a-i vizita pe locuitori. Oamenii evită să iasă din case și spun că animalele sălbatice sunt deosebit de agresive în această perioadă.

Alerta a fost dată și la Ciolpani în urmă cu câteva zile, după ce un urs a fost văzut în localitate.

Și în Poiană a fost văzut un lup în urmă cu câteva zile.

Ministrul mediului Mircea Fechet, despre această situație:

"În legătură cu urșii, am pus pe masa Comisiei Europene o situație prin am încercat să le explic simplu că viața omului are prioritate indiferent de cât de mult ne dorim să salvăm anumite specii.

Încercăm să solicităm Comisiei să cerceteze din punct de vedere științific în ce măsură, una sau mai multe din cele 10 populații de urs brun din Europa trebuie să beneficieze în continuare de strictă protecție sau să rămână o specia în continuare protejată, dar cu un grad mai mic de protecție acolo unde se impune.

În legătură cu șacalii, este adevărat că avem mari probleme, în Tulcea, Galați sau Delta Dunării unde fac prăpăd. Există o cotă de vânătoare pe care țin să precizez faptul că din păcate, organizații care ar trebui să se ocupe nu și-au făcut treaba.

Există riscul ca anumite specii să se înmulțească în exces și să cauzeze mai probleme.

În cazul ursului în România, discutăm despre 26 de oameni care au fost omorâți de urs în ultimii 20 de ani", a spus ministrul mediului Mircea Fechet, la Antena 3 CNN.